Leclerc è stufo: addio Ferrari a fine stagione | Un team lo vuole subito, e la Rossa ha in mano il sostituto

Il malumore cresce a Maranello, e Charles Leclerc potrebbe davvero voltare pagina.

Il 2025 della Ferrari non è iniziato nel migliore dei modi, e tra strategie discutibili, mancanza di competitività e tensioni interne, Charles Leclerc sembra sempre più distante dalla scuderia che avrebbe dovuto consacrarlo campione del mondo. Il pilota monegasco, simbolo di una generazione talentuosa e combattiva, non nasconde più la frustrazione per risultati che non arrivano.

Già vicecampione del mondo nel 2022, Leclerc ha dato tutto per la Ferrari, conquistando 26 pole position – secondo solo a Michael Schumacher nella storia del Cavallino – e firmando vittorie memorabili come quella a Monza nel 2019. Ma la pazienza, ormai, sembra essersi esaurita. A nulla sono serviti gli aggiornamenti tecnici promessi per questa stagione: i problemi strutturali del progetto continuano a limitarlo.

Nato a Monte Carlo il 16 ottobre 1997, Charles Marc Hervé Perceval Leclerc ha il motorsport nel sangue. Cresciuto tra i kart della pista di Brignoles, gestita dal padre del compianto Jules Bianchi, ha respirato velocità sin da piccolo. Suo padre Hervé, ex pilota di Formula 3, lo ha sostenuto fino alla prematura scomparsa nel 2017, pochi giorni prima di una delle vittorie più importanti del figlio in Formula 2.

Leclerc ha bruciato le tappe: campione di GP3 nel 2016, campione di Formula 2 l’anno successivo, e nel 2018 l’esordio in Formula 1 con la Sauber. Nel 2019 l’approdo in Ferrari, dove viene subito incoronato “il Predestinato” dopo l’impresa di Monza. Un talento cristallino, capace di tenere testa ai migliori, poliglotta e carismatico, ha rappresentato la speranza rossa per tornare a vincere.

L’infanzia, la passione, il sogno Ferrari

Dietro le quinte, i segnali sono sempre più chiari. Leclerc ha iniziato a valutare concretamente il suo futuro, anche perché il suo contratto, rinnovato fino al 2026, prevede clausole d’uscita legate ai risultati. E se la Ferrari non dovesse garantirgli presto una macchina vincente, Charles potrebbe decidere di liberarsi già alla fine del 2025.

In tutto questo, le voci di paddock si fanno insistenti: qualcuno lo vuole già pronto, e la squadra interessata potrebbe rivoluzionare gli equilibri della Formula 1. Una squadra che, dopo anni di dominio, sta vivendo momenti di incertezza e guarda a Leclerc come possibile nuovo leader.

Red Bull all’orizzonte? E la Ferrari guarda al passato

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al paddock, la Red Bull potrebbe aprire le porte a Leclerc qualora Max Verstappen decidesse davvero di lasciare il team a fine anno, infastidito dal clima interno e dalle continue tensioni politiche. In quel caso, Helmut Marko avrebbe individuato nel monegasco il perfetto erede dell’olandese: giovane, veloce, popolare.

Ferrari, però, non si farebbe trovare impreparata. Con Leclerc in partenza, l’opzione più concreta porta a un volto noto: Carlos Sainz. Lo spagnolo, protagonista di ottime prestazioni negli ultimi anni e già in uscita da Maranello al termine della stagione, ha recentemente aperto al clamoroso ritorno. Un possibile scambio di sedili che avrebbe del clamoroso, ma che confermerebbe una cosa: Leclerc è stanco di aspettare, e il suo futuro in rosso è più incerto che mai.