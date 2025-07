Lavorare in Formula 1 è diventato facilissimo: ti basterà seguire un corso | Costa davvero poco

Entrare nel mondo Formula 1 non è più complesso. Tutti i passaggi da seguire per iniziare a lavorare.

Tutti gli appassionati di Formula 1 e chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo potrà farlo. E le modalità di accesso sono più semplici del previsto. Mai prima d’ora l’universo F1 è risultato così accessibile. E iniziare a lavorare con i più grandi piloti di tutto il mondo costa per giunta poco. Ma cosa bisogna realmente fare?

Stare al fianco di Hamilton piuttosto che Leclerc o Verstappen potrebbe sembrare qualcosa di utopistico. Ma c’è un corso in grado di abbattere le barriere che distanziano i piloti da chi invece desidera lavorare con loro. Per inventare ingegnere di pista basta partire da un Master. E a promulgarlo ci ha pensato mts_motorsport_school attraverso il proprio profilo Instagram.

Se il tuo sogno è stato sin da bambino quello di diventare ingegnere di pista, esiste un’opportunità concreta. Da semplice aspirazione a obiettivo tangibile e realizzabile. Il Master Race Car Engineer di MTS è infatti pensato per chi vuole diventare protagonista nel mondo della Formula 1.

Punto di forza di questo Master è sicuramente l’esperienza sul campo. Grazie al Training on the Job presso team professionistici, l’aspirante ingegnere si può già trovare a contatto con box di squadra di corse anche e soprattutto una volta terminato il periodo di studi. Dunque si avrà la possibilità di avere al proprio fianco tecnici e ingegneri del settore.

Una percentuale da capogiro

Come se non bastasse, a parlare di questo Master, sono i dati statistici. Non a caso circa l’80% degli studenti MTS ha avuto la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Dunque questo a dimostrazione dell’efficacia dei corsi proposti e del lavoro svolto sul campo. Così come la qualità delle collaborazioni offerte.

Sorge spontaneo chiedersi dove si svolga il Master. Ebbene le location d’eccezione sono ben due. Una è il celeberrimo Autodromo Nazionale di Monza, l’altro invece la sede MTS a Lesmo. Lì si potrà entrare in contatto con attrezzature moderne e soprattutto materiali all’avanguardia, senza dimenticare la possibilità di lavorare in pista.

Bisogna affrettarsi per le iscrizioni

Chi parteciperà al Master per il ruolo di ingegnere di pista si dedicherà alla dinamica del veicolo, all’aerodinamica, ai materiali compositi e ancora alle analisi dei dati e dei video. Non mancherà lo studio dei sistemi di controllo F1, così come lo studio su bilanciamento e prestazioni del veicolo.

Da sottolineare anche le quattro giornate interamente dedicate alle prove in pista. Va infine ricordato che il Master Race Car Engineer è a numero chiuso. I posti restano dunque limitati. Le iscrizioni potrebbero chiudersi in anticipo in caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti.