L’attesa è finita, Chiesa ritorna in Serie A | Ultima occasione per il Mondiale: il progetto lo ha convinto

Federico Chiesa è pronto al ritorno in massima serie. Giocare in Serie A potrebbe rilanciarlo in vista del Mondiale.

Nel corso dell’ultimo anno è definitivamente sparito dai radar. Il suo nome in giro si è sentito pochissime volte perché poche sono state le sue apparizioni sul terreno di gioco. Ma adesso potrebbe essere arrivato il momento del rilancio, adesso Federico Chiesa potrebbe essere pronto a riprendersi il tempo sprecato.

L’ala destra ha passato la scorsa stagione al Liverpool, in Premier League. Si pensava a un’opportunità d’oro da sfruttare con i Reds e invece, quasi sin da subito, è stato messo ai margini del progetto. Nella scala gerarchica si trovava tra le ultime posizioni e difficilmente Arne Slot ha deciso di mandarlo in campo.

Le apparizioni di Chiesa con la maglia del Liverpool nel corso del 2024/2025 sono state rare e con poche soddisfazioni. Il 29 agosto del 2024 Chiesa ha firmato un contratto con gli inglesi che lo terrà legato a loro sino al 2028. Ma una partenza prematura dopo l’ultima annata è quasi certa.

Specialmente in vista del possibile Mondiale del 2026 e dunque della convocazione in Nazionale. Chiesa vorrà mettersi in mostra. Vorrà convincere il nuovo ct Gattuso di saper fare ancora la differenza, proprio come accaduto nel 2021 quando assieme agli azzurri di Mancini ha sollevato al cielo la Coppa dell’Europeo.

Un’involuzione

Con il Liverpool Chiesa ha perso continuità. In un’intera annata ha raccolto appena quattordici presenze tra Premier League (6 partite disputate con 0 gol e altrettanti assist), Carabo Cup, Champions League e FA Cup. 466′ minuti totali: si è dunque trattato di spezzoni di partita.

Una situazione inimmaginabile alla vigilia della stagione scorsa. Dopo l’esperienza con la Juventus ci si aspettava un exploit ma così non è stato. E adesso è tempo di riscatto e Federico Chiesa potrebbe ripartire proprio da un club di Serie A per giocarsi tutte le carte a propria disposizione.

Voglia di riscatto

La massima serie potrebbe essere come già anticipato, un nuovo punto di partenza per il calciatore ex Fiorentina e Juventus nato a Genova. E le squadre in cui potrebbe approdare sono ben due. Si tratta di due società che hanno nuovi e ambiziosi progetti per il futuro e che quindi virerebbero volentieri sul suo profilo.

La prima opzione potrebbe essere l’Atalanta. Chiesa sarebbe congeniale al modulo dei bergamaschi e potrebbe essere nuovamente in grado di fare la differenza. Stesso discorso vale per la nuova Roma dell’ex Atalanta Gian Piero Gasperini. Con il nuovo tecnico giallorosso, Chiesa, potrebbe esprimere al massimo le proprie abilità offensive e difensive.