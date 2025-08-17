Lasciatemi andare al Milan: il bomber forza la mano | Presentato il certificato medico al club
Il bomber vuole andare assolutamente al Milan: non ci sono vie di mezzo. Presentato il certificato medico al proprio club.
Il Milan ha voltato pagina e si affida a Massimiliano Allegri per dare una scossa dopo stagioni al di sotto delle aspettative. Il tecnico livornese, che a Milano ha già vinto in passato, conosce bene l’ambiente e la Serie A, e arriva con l’obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano.
Il prossimo campionato potrebbe rappresentare per il Milan quello che il 2024/2025 è stato per il Napoli: un’opportunità unica. Senza impegni europei, i rossoneri potranno concentrare tutte le energie sulla Serie A, un vantaggio non indifferente rispetto a molte rivali costrette a gestire anche coppe e trasferte internazionali.
Allegri potrà così organizzare al meglio il lavoro settimanale, avendo soltanto la Coppa Italia come impegno extra. Infortuni permettendo, i titolari avranno sempre il tempo per recuperare e scendere in campo nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Una continuità che spesso fa la differenza in una corsa lunga come quella scudetto.
Il modello da seguire è quello del Napoli di Conte, che sfruttando l’assenza dalle competizioni europee è riuscito a cucirsi il tricolore sul petto. Dal 7 luglio, a Milanello, Allegri e il suo staff hanno già iniziato a lavorare duramente per plasmare il nuovo gruppo. La preparazione è serrata.
L’interventi di Tare
Sul mercato, il direttore sportivo Igli Tare ha messo a segno colpi importanti. Il primo è stato Samuele Ricci, strappato al Torino per circa 23 milioni. Poi è toccato a Pervis Estupinan dal Brighton per 17 milioni, al portiere Pietro Terracciano e al centrocampista svizzero Ardon Jashari, per il quale il Milan ha investito ben 36 milioni.
Il nome che ha acceso la fantasia dei tifosi è però Luka Modric. L’ex pallone d’oro ha scelto di vestire il rossonero, portando un baglio di esperienze calcistiche non indifferente. E c’è un bomber che ha fatto di tutto per cercare di vestire la maglia del Milan arrivando a presentare addirittura un certificato medico.
Il certificato medico
La storia è piuttosto recente e con ogni probabilità molti tifosi rossoneri la ricorderanno per filo e per segno. Bisogna scavare nel passato recente e tornare indietro di otto anni, al 2017 per la precisione. Il Milan nel corso di quell’estate avrebbe portato in rossonero un calciatore fortemente voluto.
Lo stesso attaccante voleva indossare la casacca rossonera. Stiamo parlando di Kalinic. All’epoca il bomber si trovava in forza alla Fiorentina. Quell’estate però, le intenzioni di Kalinic erano quelle di approdare al Milan e alla fine ci riuscì non lasciando di certo un ricordo positivo ai tifosi. A metà agosto di quell’anno presentò un certificato medico che gli consentì di non allenarsi per 5 giorni a causa di un “momento emotivamente inquieto” secondo quanto riportato da onefootball.com. La settimana successiva il club milanese annunciò il suo acquisto.