Lascia Napoli da campione d’Italia: visite mediche fatte al J-Medical | Nessuno si aspettava questo trasferimento

Il giocatore è pronto a lasciare il Napoli campione d’Italia: visite già svolte al J-Medical: tutto è successo all’improvviso.

Il Napoli sta vivendo un’estate ricca di cambiamenti sia in entra che in uscita. Dal ritiro che il Napoli sta affrontando a Dimaro, continuano ad arrivare notizie che confermano l’intensità del mercato. I dirigenti azzurri sono all’opera e non hanno intenzione di fermarsi. L’obiettivo è quello di alzare il livello di competitività.

La società del capoluogo campano, guidata dal direttore sportivo Manna, con il supporto di De Laurentiis (il patron) e Conte (il mister), sta sognando in grande. L’intento è quello di migliorare una rosa che ha già conquistato il titolo lo scorso anno. A Napoli non a caso, si respira ancora l’euforia per lo scudetto vinto.

Il pensiero, però, resta rivolto al futuro. L’arrivo a parametro zero di Kevin De Brune è il segnale sicuramente più forte dell’intenzione del club azzurro. Il belga, dopo la gloriosa esperienza pluriennale al City con Pep Guardiola, ha deciso di sposare il progetto dei partenopei. A Napoli è stato accolto come una stella.

Ma ovviamente De Bruyne, non è l’unico volto nuovo di questa estate. Va segnalato anche l’arrivo di Noa Lang, giunto dal PSV con una valigia piena di carica e speranze: soprattutto quelle di lasciare segni indelebili a Napoli. Con lui la squadra di mister Conte potrà essere maggiormente imprevedibile.

Manna non ha intenzione di fermarsi

Ma ovviamente, Manna, non ha chiuso il taccuino con i possibili obiettivi ed è riuscito a portare a Napoli un difensore centrale roccioso. Ci riferiamo a Beukema. Il calciatore è stato prelevato dal Bologna per una cifra che si aggira attorno ai 31 milioni. Insomma un investimento importantissimo anche in chiave europea.

A lui si sono aggiunti ulteriori nomi di spicco. Marianucci preso dall’Empoli per 9 milioni, Lucca approdato dall’Udinese ed è vicinissima la fumata bianca per Milinkovic-Savic. Ma oltre al mercato in entrata che ha portato e sta portando i propri frutti, il Napoli sta lavorando in uscita. Di pochi istanti fa una notizia che ha destabilizzato l’ambiente.

Pronte le visite mediche

Con il vicinissimo arrivo di Milinkovic-Savic dal Torino e la presenza di Alex Meret tra i pali, a lasciare il Napoli campione d’Italia ci sta pensando Scuffet. Il calciatore adesso è pronto a iniziare una nuova avventura lontano dal capoluogo campano. Ma in ogni caso rimarrà in Serie A e andrà in una neopromossa.

Scuffet infatti sosterrà presto le visite mediche al J-Medical prima di firmare con la sua nuova squadra. Destinazione Pisa per l’estremo difensore, che con ogni probabilità sarà il titolare della squadra appena promossa in A. Si dovrebbe trattare di un contratto triennale come riportato da Alfredo Pedullà.