L’acquisto più inutile della storia del Napoli: pacco clamoroso per ADL | Nessuno ne ha capito il senso

Il Napoli vola verso il sogno Scudetto, ma in rosa c’è un mistero che continua a far discutere.

Dopo settimane di attesa e inseguimenti, il Napoli non ha fallito il sorpasso. La vittoria sul Torino, unita alla clamorosa caduta dell’Inter contro la Roma, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di isolarsi in vetta alla classifica di Serie A. Tre punti di vantaggio sui nerazzurri, quattro giornate ancora da giocare e un calendario che potrebbe sorridere agli azzurri. La corsa al tricolore è più accesa che mai, ma ora il Napoli è tornato a essere la grande favorita.

Il segnale dato contro il Torino è stato chiaro: questa squadra vuole il titolo. Una prestazione solida, concreta, matura. Il gruppo guidato da Conte ha mostrato un’identità forte, soprattutto dal punto di vista mentale, riuscendo a sfruttare al massimo l’occasione concessa dallo scivolone dell’Inter. Ora i giochi sono davvero nelle mani degli azzurri: il destino è tutto nelle loro gambe.

Dal punto di vista matematico, la corsa resta apertissima, ma con conti alla mano il Napoli ha bisogno di 10 punti per chiudere i giochi senza dipendere da nessun altro. Tre vittorie e un pareggio sarebbero sufficienti per toccare quota 84 in classifica, un traguardo che l’Inter non potrebbe più raggiungere anche vincendo tutte le gare restanti. Ogni punto perso dai nerazzurri, inoltre, renderebbe il cammino degli azzurri ancora più agevole.

E non è tutto. Le prossime tre gare del Napoli – due in casa e una fuori – rappresentano un’occasione d’oro per chiudere i conti prima dell’ultima giornata. L’entusiasmo è alle stelle, lo stadio Maradona si prepara alla festa, e Conte si gode il momento senza distrazioni. Quasi.

Scudetto vicinissimo, ma c’è un caso che fa discutere

In mezzo a questo clima di euforia, c’è però una nota stonata che da settimane serpeggia tra i tifosi e gli addetti ai lavori: l’operazione Luis Hasa. Il giovane centrocampista era stato acquistato a gennaio, tra un discreto stupore generale, dopo essere rimasto a secco di presenze anche al Lecce nella prima parte di stagione.

Da allora, silenzio. Zero apparizioni, zero minuti giocati. Nessuna presenza nemmeno nei finali di partita già chiusi. Luis Hasa è diventato l’oggetto misterioso del Napoli, un acquisto che – ad oggi – nessuno riesce a spiegarsi. Né in ottica futura, né come rinforzo nell’immediato.

Un investimento inspiegabile

Il calciatore albanese è giovane, certo, e avrà tempo per crescere. Ma la domanda rimane: perché acquistarlo in un momento così delicato, in una squadra che aveva bisogno di certezze e rincorse? Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i piani tecnici della società, e i tifosi si interrogano sull’utilità dell’operazione.

In un Napoli lanciato verso la gloria, la sua presenza silenziosa stride con la compattezza e la concretezza del gruppo. E anche il più romantico tra i tifosi, oggi, si chiede se davvero quel posto in rosa non potesse essere occupato da un profilo più utile alla causa. Lo Scudetto è vicino, ma il “caso Hasa” rischia di rimanere una piccola macchia in una stagione altrimenti perfetta.