L’accademia della Crusca dice sì: 4 termini napoletani entrano nel vocabolario | Grande festa sotto il Vesuvio

Il napoletano non è solo un dialetto ma una vera e propria lingua, ormai diffusissima non soltanto in Campania.

Il dialetto napoletano è una delle espressioni linguistiche più ricche e vivaci d’Italia. Non è soltanto una variante regionale dell’italiano, ma un vero e proprio idioma con radici storiche profonde, sviluppatosi a partire dal latino volgare e arricchito nei secoli da influenze greche, spagnole, francesi e arabe. Questa stratificazione culturale lo rende un patrimonio unico che riflette la storia complessa del Regno di Napoli e delle diverse dominazioni che si sono succedute.

Oltre alla sua storia, il napoletano si distingue per la musicalità. La pronuncia, con vocali aperte e suoni prolungati, conferisce al parlato un ritmo quasi melodico, che ben si presta alla poesia e al canto. Non a caso, molte canzoni napoletane hanno conquistato il mondo proprio grazie alla forza evocativa della lingua, capace di esprimere sentimenti profondi con naturale immediatezza.

Il dialetto è anche una forma di identità e appartenenza. Parlare napoletano significa condividere un modo di vedere il mondo, fatto di ironia, spontaneità e creatività espressiva. Le parole e le frasi tipiche racchiudono spesso doppi sensi o sfumature intraducibili, che rendono il napoletano una lingua capace di sintetizzare concetti complessi con poche sillabe.

Nonostante l’avanzare dell’italiano standard e la globalizzazione, il napoletano continua a vivere nella quotidianità, nei teatri, nella musica e nei social. È un patrimonio linguistico che resiste e si rinnova, mantenendo viva una tradizione secolare. Valorizzarlo non significa solo preservare il passato, ma riconoscere la vitalità di una lingua che ancora oggi racconta emozioni, cultura e identità collettiva.

4 parole, mille emozioni

A Napoli non tutto si dice: si vive. Ci sono espressioni che non si spiegano e non si traducono, perché appartengono al cuore della città. Sono emozioni che si respirano nei vicoli, si condividono a tavola e si tramandano con l’anima. Tra queste ci sono parole che il mondo ci invidia, capaci di raccontare un popolo meglio di mille discorsi.

Cazzimma, ce fatt’ a guallera, trammamuro e friarielli: quattro termini che racchiudono furbizia, saggezza popolare, tradizione e gusto. Quattro mondi racchiusi in poche sillabe, che sanno di Napoli autentica. Sono parole che evocano immediatamente immagini, storie e sensazioni, e che dimostrano quanto il dialetto napoletano sia un patrimonio vivo e intraducibile.

Il segreto del “trammamuro”

Tra queste, spicca “trammamuro”, il nome che i napoletani hanno dato all’ascensore. Un termine curioso che nasce dal paragone con il tram: stesso movimento, ma in verticale lungo i muri dei palazzi. L’idea di salire meccanicamente, però, è antica: nel Colosseo già esistevano montacarichi manuali, capaci di sollevare animali e materiali durante gli spettacoli.

In Italia, uno dei primi ascensori moderni fu la “sedia volante” della Reggia di Caserta, realizzata nel 1845 per volere di Ferdinando di Borbone. Era una gabbia di legno che si muoveva grazie a ruote dentate e a braccia forti, con un meccanismo di sicurezza d’avanguardia. Da allora la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma a Napoli l’anima popolare ha deciso: l’ascensore, ieri come oggi, resta sempre e comunque… ‘o trammamuro.