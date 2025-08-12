La UEFA indaga sull’Inter: arrivano delle amare sanzioni | Una partita finisce nell’occhio del ciclone
L’Inter potrebbe trovarsi nei guai: la UEFA sta indagando e potrebbero arrivare delle sanzioni amare. Presa di mira una partita.
La UEFA ha aperto un’inchiesta ufficiale nei confronti di una partita che riguarda da vicino l’Inter. In particolare si tratta di un match di Champions League che ha sollevato numerose polemiche. Alcuni episodi avvenuti durante e dopo la partita hanno attirato l’attenzione dell’organo calcistico europeo.
Secondo quanto emerso infatti, la UEFA avrebbe drizzato le orecchie e aperto gli occhi. Adesso l’organo calcistico potrebbe prendere dei seri provvedimenti vista l’importanza delle norme infrante e molto presto si potrebbero avere delle risposte definitive. E si teme ovviamente il peggio in termini di sanzioni.
L’organo disciplinare sta valutando determinati atteggiamenti, alcuni ritenuti antisportivi, che vanno contro determinate leggi e specifici articoli che sono posti alla base delle competizioni europee e non solo.
Attualmente è in corso una fase istruttoria e ad essere coinvolta è anche l’Inter allora allenata da mister Simone Inzaghi che invece questa estate è partito per l’Arabia Saudita sponda Al-Hilal. La UEFA ha specificato che la tolleranza sarà zero per episodi simili nelle prossime competizioni.
Un duro colpo
In particolare ci riferiamo alla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, conclusa ai supplementari con la qualificazione dei nerazzurri. La partita è finita al centro dell’attenzione per motivi extra-calcistici. Oltre all’intensità del match a fare discutere sono stati i controlli anti-doping effettuati al termine della gara.
Secondo quanto emerso, alcune procedure post-partita non sarebbero state seguite con la dovuta tempestività, portando la UEFA ad avviare verifiche approfondite. E ora potrebbero essere prese delle decisioni in grado di non far passare un’estate serena ai due club.
Cosa è successo
Dopo il match contro l’Inter, la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Lamine Yamal e Robert Lewandowski per non essersi presentati immediatamente al controllo anti-doping, contravvenendo alle norme previste dal regolamento, secondo quanto riportato dalla pagina Instagram calciatori_per_sbaglio_.
Il ritardo nella segnalazione spingerà con ogni probabilità l’organo disciplinare europeo a multarli. Le prossime settimane dunque ci daranno delle risposte definitive in merito alla vicenda che riguarda da vicino il fenomeno spagnolo e l’attaccante polacco, entrambi in forza al Barcellona.