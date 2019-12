La top 11 del Napoli dal 2010 al 2019. Il Team of the ten years i migliori giocatori azzurri degli ultimi dieci anni

Napoli, la top 11 dal 2010 al 2019. Da Cavani a Higuain, da Jorginho ad Hamsik, Da koulibaly ad Albiol passando per Zuniga e Lavezzi, lo spettacolo per i tifosi azzurri è assicurato.

Il sito internazionale “Goal.com” ha stilato la top 11 del Napoli dal 2010 al 2019. La classifica dei migliori giocatori azzurri degli ultimi dieci anni. Se il Napoli nell’ultimo decennio è stata la squadra che ha segnato di più, e seconda in Italia per punti conquistati è stato anche per merito del Team of the ten years.

NAPOLI, LA TOP 11 DAL 2010 AL 2019

PEPE REINA

La top 11 del Napoli dal 2010 al 2019 non poteva cominciare che dal portiere spagnolo. Reina ha giocato un ruolo chiave nella crescita esponenziale del a livello tecnico e carismatico. Napoletano adottivo, ha collezionato 182 presenze diventando un idolo dei tifosi.

CAMILO ZUNIGA

Una locomotiva sulla fascia destra, il colombiano era uno dei punti di forza del Napoli di Mazzarri. Ha vissuto nove anni in azzurro, conquistando per due volte la Coppa Italia.

RAUL ALBIOL

Insieme a Koulibaly ha composto per anni il muro difensivo azzurro. 180 presenze dopo il suo arrivo dal Real Madrid e una Coppa Italia in bacheca. Leader dentro e fuori dal campo.

KALIDOU KOULIBALY

Il diamante del Napoli, ambito per anni dai migliori club europei. Uno dei migliori colpi di mercato dell’era De Laurentiis, in azzurro si è trasformato in un top player nel suo ruolo in Europa.

FAOUZI GHOULAM

Gli infortunati lo hanno frenato troppo spesso, ma al top della forma Ghoulam è stato senza dubbio uno dei punti di forza del Napoli di Sarri nell’anno del record di punti.

JOSE’ CALLEJON

Callejon è diventato un calciatore assolutamente indispensabile, stagione dopo stagione dal suo arrivo nel 2013. Se si pensa al grande Napoli di Sarri, è sicuramente lui uno dei primi nomi che vengono in mente. E’ al quinto posto nella classifica all-time delle presenze in azzurro.

JORGINHO

Col Napoli è diventato un regista di altissimo livello, conquistando anche la maglia della Nazionale. Perno del gioco del Napoli di Sarri, ha disputato 160 partite in azzurro prima di trasferirsi al Chelsea.

MAREK HAMSIK

Bandiera e leggenda azzurra, ‘Marekiaro‘ è il recordman di presenze e goal con la maglia del Napoli. Dodici stagioni vissute da stella nascente prima e capitano poi. Simbolo assoluto della scalata ai vertici del Napoli.

DRIES MERTENS

Basta il suo soprannome, ‘Ciro’, per capire quanto Mertens sia legato a doppio filo con il Napoli e la città di Napoli. Nella top 10 della classifica all-time delle presenze, con Sarri è diventato un attaccante capace di realizzare 118 reti in azzurro, con il record di goal di Hamsik ormai ad un passo.





GONZALO HIGUAIN

A proposito di record, Higuain è stato più di tutti l’uomo dei record al Napoli. Il ‘Pipita’ ha superato un certo Nordhal nella stagione 2015-16 per goal segnati in un campionato a girone unico (36). In totale sono stati 91 in appena tre stagioni.

EDINSON CAVANI

Quinto miglior marcatore di sempre con 104 reti, il Matador è diventato uno dei migliori attaccanti al mondo con la maglia del Napoli. Assolutamente devastante in Italia e in Europa, Edinson Cavani rimarrà per sempre uno degli idoli dei tifosi azzurri.

LAVEZZI

Nella top 11 del Napoli dal 2010 al 2019, impossibile non citare il ‘Pocho’ Lavezzi, un altro dei simboli del nuovo corso del Napoli. Merita ovviamente una menzione speciale anche Insigne, che tra alti e bassi è diventato il simbolo in campo della napoletanità. Tra i gregari non bisogna dimenticare Inler, Dzemaili e Behrami, ma anche un certo Goran Pandev e un altro napoletano adottivo, Walter Gargano, insostituibile di Mazzarri.

TOP 11 DEL NAPOLI DAL 2010 AL 2019: LA FORMAZIONE

Ecco la formazione della Top 11 del Napoli dal 2010 al 2019: il Team of the ten years.