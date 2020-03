La serie A verso la sospensione. Il governo chiude gli accessi in Lombardia

Emergenza Coronavirus: chiusa la Lombardia, divieto d’ingresso e di uscita. La serie A verso la sospensione o le porte chiuse. Possibilità per le gare in chiaro.

Non si placa l’emergenza coronavirus, l’Italia è in ginocchio, il governo ha varato misure d’urgenza che hanno interessato maggiormente la Lombardia. Nel decreto e precisamente all’articolo 1 compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia ( solo per motivi gravi e indifferibili) e da altre 11 province e l’estensione dalle zone controllate a Piemonte ed Emilia Romagna.

Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Per quanto riguarda lo sport: “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.

SERIE A VERSO LA SOSPENSIONE

La situazione sta diventando sempre più difficile, l’Italia vuole contrastare con tutti i mezzi possibili l’emergenza Coronavirus. Il divieto d’ingresso e di uscita dalla Lombardia e nelle altre province coinvolge ben sei club: Milan, Inter, Atalanta, Brescia, Parma e anche Sassuolo. Questo potrebbe portare alla tanto paventata sospensione del campionato. Si attendono le decisioni della lega di serie A e del Governo.

IL MINISTRO SPADAFORA APRE ALLE GARE IN CHIARO

Secondo il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “C’e’ una nuova possibilità’ per le partite di Serie A in chiaro, almeno della prossima giornata di campionato. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio e le reti televisive e l’Agcom, perche’ continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria – sottolinea in una nota – C’e’ una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta“.