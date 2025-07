La promessa di ADL a De Bruyne: il clamoroso retroscena che fa infuriare i tifosi | Proteste a Castel Volturno

Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una promessa a Kevin De Bryune. Questo accordo però avrebbe fatto infuriare i tifosi azzurri.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta prendendo forma. La compagine azzurra a disposizione di Antonio Conte in vista del 2025/2026 ha già acquistato diversi giocatori, ne punta altri e anche in uscita non si lascia fermare. Insomma la dirigenza partenopea sta lavorando sodo sin dal giorno dopo il trionfo in Serie A.

Ricordiamo che il Napoli il prossimo anno sarà la squadra da battere visto il tricolore cucito sul petto. Il direttore sportivo Manna la scorsa annata ha creato un gruppo solido ma soprattutto vincente, che è riuscito all’ultima giornata a superare il Cagliari e a ottenere il quarto scudetto della propria storia.

E dopo la breve sessione di mercato andata in scena dal 1° al 10 giugno, il 1° luglio è ufficialmente iniziata la nuova finestra. Il ds azzurro non sa stare con le mani in mano e ha già portato diversi giocatori a Napoli. Spicca, ovviamente, l’acquisto di un calciatore di classe, in grado di fare la differenza su qualsiasi campo.

Stiamo parlando di Kevin De Bruyne. Il belga è arrivato a Napoli a parametro zero dopo gli anni passati tra le file del City di Pep Guardiola con cui ha conquistato tutto, persino la prima storica Champions League dei Citizens in finale contro l’Inter. Insomma un giocatore di spessore per Conte.

Squadra in costruzione

L’allenatore pugliese sarà contento di averlo a disposizione. Potrà infatti affiancarlo al letale McTominay. Un duo che solo a leggerlo fa davvero paura. Ma non è finita qui. I partenopei si sono aggiudicati le prestazioni sportive anche di Marianucci, proveniente direttamente dall’Empoli.

Un investimento da ben 9 milioni di euro. Un difensore classe 2004 che potrà rappresentare il futuro degli azzurri e dell’Italia. Anche Noa Lang vestirà la casacca del Napoli. Idem per Lorenzo Lucca, che oramai è praticamente un giocatore dei campani. Ma c’è un accordo segreto che ha fatto storcere il naso specialmente ai tifosi del Napoli.

Promessa spinosa

La promessa come anticipato, sarebbe stata fatta da Aurelio De Laurentiis al talentuoso Kevin De Bruyne. Una di quelle offerte che difficilmente possono essere rifiutate ma che sono anche in grado di sollevare un vero e proprio polverone tra i tifosi alquanto contrariati. E vedremo quali saranno gli sviluppi.

ADL potrebbe infatti aver promesso al belga una maglia in particolare, dal valore inestimabile per tutti i supporters azzurri. De Laurentiis avrebbe offerto la 10 di Maradona a De Bruyne. Un atto quasi di blasfemia per i tanti appassionati del Napoli. Come si può vedere dalle immagini degli allenamenti di De Bruyne riportate dalla pagina Instagram pallaocampo, sul pantaloncino di De Bruyne si può notare il numero 10. Tutto smentito però. KDB alla fine prenderà la 11.