La Juve dorme, irrompono i rivali: pagata la clausola di Conceicao | È il colpo da Tricolore

La Juventus si sta riorganizzando e ancora non ha preso alcune decisioni che sembrano cruciali per il futuro.

Il calciomercato estivo 2025 si preannuncia rovente e la Juventus è tra le protagoniste principali, coinvolta in diversi intrecci con le altre big del calcio italiano. I bianconeri, guidati dal nuovo direttore generale Damien Comolli, sono al lavoro per rifondare la rosa e rinforzare ogni reparto, tenendo d’occhio anche le mosse di Inter, Milan, Napoli e Roma. In particolare, le trattative parallele per giovani talenti come Giovanni Leoni e Matija Popovic vedono più club in competizione diretta, alimentando una tensione crescente tra le big.

Con il Milan, il duello si è acceso soprattutto sul fronte dei difensori centrali. La Juve ha messo nel mirino Leoni, già seguito anche dai rossoneri, proponendo un’operazione a lungo termine con il Parma. Inoltre, non si esclude un ritorno di fiamma per Fikayo Tomori, che potrebbe lasciare Milanello: in quel caso, i bianconeri restano vigili, pur evitando di rafforzare direttamente una rivale.

Anche l’Inter incrocia il proprio cammino con quello juventino, specie nelle valutazioni su alcuni esuberi di lusso. L’ipotesi Rabiot, se dovesse svincolarsi, interessa pure i nerazzurri, mentre alcuni tifosi dell’Inter sognano nomi come Kenan Yildiz — scenario però del tutto inverosimile, vista la rivalità storica tra i due club.

La Roma resta una variabile impazzita: da una parte si interessa a profili graditi alla Juventus, come Carlos Alcaraz, dall’altra potrebbe diventare partner in operazioni incrociate, magari con scambi utili a entrambi per motivi di bilancio e liste UEFA.

La Juve pensa al mercato

La Juventus ha già centrato l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club con una giornata d’anticipo, grazie alla seconda vittoria consecutiva contro il Wydad. Un risultato importante che consente alla squadra di concentrarsi con meno pressione sugli impegni internazionali. Nel frattempo, però, a Torino si lavora intensamente sul fronte del calciomercato, in vista dell’apertura ufficiale delle trattative fissata per martedì 1 luglio.

Tra i dossier più caldi c’è quello legato a Francisco Conceição. L’esterno portoghese ha convinto per qualità e rendimento, tanto da essere considerato una pedina strategica per il futuro bianconero. La clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro, valida fino al 15 luglio, è però ritenuta troppo elevata dalla dirigenza juventina, che preferirebbe negoziare un nuovo accordo con il Porto a condizioni più favorevoli.

Il Milan si inserisce, duello in vista

Secondo indiscrezioni raccolte da Sky Sport, la Juventus non eserciterà la clausola ma proverà a ottenere il cartellino del giocatore a cifre più basse. Tuttavia, nelle ultime ore, si è affacciata l’ipotesi di un’irruzione del Milan nella trattativa. I rossoneri, a caccia di esterni offensivi di qualità, avrebbero sondato la situazione e starebbero valutando un’offerta parallela per provare a soffiare Conceição alla concorrenza.

Il futuro del portoghese dipenderà anche dalla sua volontà. Conceição, che si è ambientato bene a Torino, vorrebbe proseguire in bianconero e attende che i due club trovino un’intesa. L’eventuale inserimento del Milan potrebbe però complicare i piani della Juve e aprire a un duello di mercato tra le due rivali storiche.