La Juve ci ricasca: Tudor vuole cedere il gioiello della Next Gen | Non rientra nei suoi piani

La Juventus è in una fase di ricostruzione della squadra e molti giovani potrebbero essere sacrificati per questioni di bilancio.

Nel calcio italiano, la sostenibilità economica è diventata una priorità imprescindibile per molti club. Con ricavi inferiori rispetto ai top team europei e una gestione spesso vincolata dai paletti del fair play finanziario, le società sono costrette a fare delle scelte dolorose. Tra queste, le cessioni eccellenti rappresentano una strategia sempre più frequente per sistemare i bilanci, anche a costo di indebolire la rosa a livello tecnico.

Molto spesso, a pagare il prezzo più alto sono i giovani talenti italiani, cresciuti nei settori giovanili e diventati simboli delle rispettive squadre. La loro vendita consente una plusvalenza netta, fondamentale per rientrare nei parametri economici imposti dalle leghe e dagli investitori. In un contesto dove i diritti TV sono stagnanti e le entrate da stadio limitate, il calciomercato diventa l’unica via per garantire ossigeno ai conti.

Non è raro vedere ragazzi italiani con grande potenziale venduti all’estero o a club rivali prima ancora di affermarsi pienamente in prima squadra. È il paradosso di un sistema che investe nella crescita ma fatica a trattenere i suoi frutti migliori. Questo meccanismo penalizza anche la competitività a lungo termine, sia dei club che dell’intero movimento calcistico nazionale.

Per invertire la tendenza servirebbero riforme strutturali, una gestione più lungimirante e investimenti mirati. Ma finché i conti continueranno a dettare la linea, i gioielli di casa saranno sempre i primi a partire.

Occasione ghiotta per il Bologna

Il Bologna ha messo nel mirino Fabio Miretti come primo obiettivo per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il giovane classe 2003, di proprietà della Juventus, rappresenta un profilo ideale per il progetto rossoblù: talento, dinamismo e margini di crescita. Dopo l’esperienza in prestito al Genoa, dove ha avuto modo di accumulare minuti e responsabilità, il centrocampista potrebbe presto cambiare nuovamente maglia, ma restare protagonista in Serie A.

La Juventus, con Igor Tudor in panchina, sembra orientata a non trattenerlo. Il tecnico croato ha altre priorità per la mediana, e Miretti non rientrerebbe nei piani tecnici per la stagione 2025-26. Una scelta che apre le porte a un trasferimento, probabilmente a titolo definitivo, e che potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per il Bologna, alla ricerca di giovani italiani da valorizzare in un contesto europeo.

Spazio ai giovani di qualità

L’interesse del club emiliano per Miretti si inserisce perfettamente nella filosofia adottata negli ultimi anni: puntare su talenti emergenti con ampi margini di miglioramento, in grado di inserirsi in un sistema di gioco collaudato. L’eventuale arrivo del bianconero porterebbe qualità e visione in mezzo al campo, offrendo al nuovo tecnico un’arma in più nella corsa alla conferma nelle competizioni internazionali.

Miretti, dal canto suo, avrebbe l’opportunità di rilanciarsi in una piazza ambiziosa ma meno pressante rispetto a Torino, trovando quella continuità e fiducia fondamentali per completare la sua maturazione.