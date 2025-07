LA FIFA È NEI GUAI: accuse di omicidio e maltrattamenti | Infantino pensa alle dimissioni

La FIFA adesso è realmente nei guai: accuse pesantissime di omicidio e maltrattamenti. Infantino medita sulle possibili dimissioni.

La FIFA si trova in una situazione disastrosa. L’organo calcistico si trova al centro dell’attenzione mediatica per delle vicende tutt’altro che positive. Non a caso è arrivata un’ondata tremenda di critiche senza precedenti, seguite da sospetti, e anche tensioni interne. Insomma una situazione inimmaginabile.

I vertici dell’organizzazione calcistica mondiale, al momento e per lungo tempo, sono e saranno sotto pressione per delle vicende che stanno facendo tremare tutta Zurigo. Nelle ultime ore si rincorrono voci sempre più insistenti su eventuali decisioni clamorose in arrivo. E queste ultime non potrebbero tardare ad arrivare.

Gianni Infantino, presidente della FIFA in carica, sarebbe al momento con l’acqua alla gola e starebbe meditando sul proprio futuro. Nessuno ovviamente si aspettava che proprio lui, che proprio Infantino, potesse iniziare a valutare un gesto estremo. Un gesto che sconvolgerebbe totalmente il mondo del calcio.

Tutto questo perché nel frattempo stanno emergendo documenti scottanti e testimonianze dai piani alti dell’organizzazione. E non si tratta della “semplice” bufera mediatica: questa volta il calcio mondiale rischia davvero di perdere la faccia. E le prossime giornate saranno decisive per scoprire cosa accadrà.

Una situazione disastrosa

Si è iniziato a scavare più a fondo in alcune vicende scottanti che riguardano da vicino la FIFA. Non è arrivato nessun commento al momento da parte di Infantino ma la situazione è disastrosa. Le ripercussioni non solo potrebbero esserci ma potrebbero essere severissime e salatissime. Soltanto il tempo e i nuovi indizi daranno una risposta definitiva.

Dopo lo scandalo emerso prima dei Mondiali che si sono svolti in Qatar nel 2022, che coinvolto la stessa FIFA, potrebbe arrivare presto una nuova ondata di pessime notizie per il mondo del calcio. Proprio per questo e per evitare ulteriore clamore, Infantino starebbe valutando delle dimissioni per tutelare l’immagine del calcio mondiale.

Cosa sta accadendo

Secondo la CNN, in Marocco si starebbe assistendo a una vera e propria strage di cani randagi per ripulire le città in vista dei Mondiali che si giocheranno nel 2030. Il Paese li ospiterà assieme alla Spagna e al Portogallo. Alcuni attivisti, come quelli di PETA, stanno cercando di attirare l’attenzione sulla situazione.

Le autorità affermano di seguire una programma di sterilizzazione e vaccinazione avviato nel 2019, ma la gestione dei randagi è affidata ai comuni dove non ci sono linee guida specifiche. E in assenza di regole chiare, molte amministrazioni scelgono metodi letali come ad esempio l’avvelenamento. Vedremo quali saranno gli sviluppi.