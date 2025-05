La festa scudetto costa cara ai napoletani: bilancio terrificante | Divieto di festeggiamenti a vita

Il Napoli conquista il quarto scudetto, ma il post-partita si trasforma in un’onda fuori controllo.

È il 23 maggio 2025. Poco prima delle 23:00, lo Stadio Maradona esplode in un urlo che si sente fino a Posillipo. Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia, a distanza di due anni dall’ultimo trionfo. Contro il Cagliari, bastano due fiammate di McTominay e Lukaku per scatenare l’apoteosi. È il secondo scudetto dell’era De Laurentiis, il primo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Una vittoria costruita mattone dopo mattone, dal giorno della presentazione del tecnico leccese al Palazzo Reale, il 26 giugno 2024. “Amma fatica’”, aveva detto. E la squadra ha faticato, eccome. Dalla seconda alla decima giornata una striscia di nove vittorie e un pareggio, poi l’allungo di dicembre-gennaio con sette successi consecutivi. La vetta, il duello punto a punto con l’Inter, il sorpasso di Pasqua: una cavalcata degna di un romanzo sportivo.

Al triplice fischio si accende una festa epocale. Fuorigrotta diventa un gigantesco corteo a cielo aperto, piazza del Plebiscito è un mare di bandiere azzurre, i Quartieri Spagnoli un’unica voce. A Napoli non si dorme: è la notte del riscatto, della gloria, dell’appartenenza. Una città che si stringe intorno al suo amore più puro, il calcio, e si lascia andare a una gioia viscerale.

Ma quella stessa gioia, esplosiva e incontenibile, si è trasformata per qualcuno in qualcosa di ben più pericoloso. Mentre le immagini della festa rimbalzano sui social e le testate internazionali celebrano il Napoli, nelle strade avviene qualcosa di anomalo. I video virali mostrano scene al limite dell’assurdo: auto dipinte di azzurro, segate a metà, trasformate in improbabili carri festosi. Ma da dove vengono quei veicoli? Chi li ha lasciati lì?

Il fenomeno illegale che spopola online

Non si tratta solo di folklore. Secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti interne alla Polizia Locale, ben 20 auto sono già state sequestrate dopo la festa scudetto. Altre 18 risultano abbandonate e segnalate, mentre 3 sono state addirittura date alle fiamme. Il sospetto più inquietante? Molti di questi veicoli sono rubati.

Le dinamiche sono ormai note: si rimuove il tettuccio, si rivernicia tutto in azzurro, si aggiungono scritte come “Napoli 1926”, il numero 4 per gli scudetti, il codice “081” al posto delle targhe. Alcune auto portano firme di quartieri o crew locali, come “Lotto G 167” o “Bakù”. Sono veri e propri cimeli da battaglia, utilizzati per caroselli sfrenati e poi abbandonati per strada. Ma quello che per alcuni è una trovata creativa, per la legge è un atto gravissimo: furto, danneggiamento, violazione del codice stradale.

E ora? Il futuro incerto delle “auto del trionfo”

Le autorità sono al lavoro per rintracciare i proprietari, ma in molti casi sarà impossibile risalire alle origini delle auto. I veicoli sono stati talmente modificati – segati, privati del telaio superiore, verniciati, resi irriconoscibili – da essere irrimediabilmente compromessi. L’unica via percorribile, spiegano fonti investigative, è la rottamazione. Auto radiate, cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), un pezzo di metallo che svanisce insieme all’eco della festa.

E mentre il Comune valuta nuove ordinanze restrittive per prevenire episodi simili in futuro, in città si inizia a parlare – provocatoriamente – di un possibile divieto a vita dei festeggiamenti scudetto. Un paradosso che fotografa alla perfezione l’identità complessa di Napoli: capace di toccare il cielo con un dito, e allo stesso tempo di inciampare nei suoi eccessi. Ma questa notte, comunque vada, resterà scolpita nel cuore di chi c’era. Anche se a caro prezzo.