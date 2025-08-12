La Ferrari agli italiani: Vasseur ha scelto il pilota del futuro | Salta uno tra Hamilton e Leclerc
Vasseur ha già scelto il futuro pilota della Ferrari. La monoposto andrà a un italiano: a saltare uno tra Hamilton e Leclerc.
La Ferrari sta attraversando una delle annate più complesse degli ultimi anni. Attualmente occupa il secondo posto nella classifica costruttori con 260 punti, ben lontana dalla leadership della McLaren (che di punti ne ha 559) e con una pressione crescente da parte di Mercedes nella lotta per il podio finale.
In questa stagione sfidante, la SF-25 ha mostrato limiti evidenti, soprattutto in qualifica e in gara. Durante il Gran Premio della Cina, entrambe le monoposto, sia quella di Charles Leclerc che quella di Lewis Hamilton, sono state addirittura squalificate per irregolarità tecniche.
Charles Leclerc si trova in una posizione relativamente più comoda rispetto al compagno, con un piazzamento al quinto posto nella classifica piloti. Tuttavia anche per lui la stagione non è stata lineare, segnata da prestazioni altalenanti e qualche rallentamento tecnico che ne hanno compromesso il potenziale.
Lewis Hamilton, invece, sta vivendo un periodo particolarmente critico: senza un podio in 14 gare, è ancora fermo a un’unica vittoria in una gara sprint. Attualmente è sesto in classifica piloti con 109 punti. Un arrivo in Ferrari da incubo per l’ex campione della Mercedes.
La decisione
Il team principal Fred Vasseur ha reagito con equilibrio, confermando di aver firmato un rinnovo pluriennale per mantenere stabilità. Ha ribadito la volontà di puntare forte sullo sviluppo tecnico, soprattutto in vista delle nuove regole del 2026. Ma adesso avrebbe deciso di affidare in futuro la monoposto a un italiano.
Malgrado il clima teso e i risultati sotto le attese, la Ferrari e soprattutto Vasseur guardano avanti con ottimismo. E sarebbe dunque stato scelto un pilota italiano per il futuro pronto a rimpiazzare o Charles Leclerc oppure Lewis Hamilton. Sarà questione di tempo per capire cosa succederà.
L’identità
La Ferrari Driver Academy ha infatti accolto due nuovi volti nel suo programma per giovani talenti: la danese Alba Larsen, classe 2008, e soprattutto l’italiano Niccolò Maccagnani, nato nel 2010. L’obiettivo è coltivare fin da subito le loro potenzialità, accompagnandoli in un percorso di crescita.
Maccagnani, romano, ha già dimostrato qualità notevoli sia nel karting che alla guida di monoposto. Dopo essersi distinto al Supercorso ACI Sport 2024 per velocità e impegno, ha confermato il suo talento primeggiando nelle prove collettive di Formula 4 a Vallelunga. Chissà che non possa rappresentare il futuro della Ferrari.