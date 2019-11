La curva B del Napoli si ferma. Con un comunicato la tifoseria partenopea annuncia lo sciopero del tifo a partire dalla gara contro il Genoa

NAPOLI. Si ferma la Curva B. L’epicentro della tifoseria partenopea ha deciso di protestare contro le nuove norme, che limitano la vita in curva.

Gli ultras della Curva B del Napoli, lamentano problematiche sui nuovi regolamenti sul San Paolo, che di fatto impediscono di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre.

A causa di tutto ciò hanno annunciato con un comunicato la volontà di ritirarsi dal tifo. Gli ultras della Curva B sostengono che non è questo il modo in cui vogliono vivere la curva e, in ragione di ciò, dalla partita contro il Genoa, abbandoneranno la gradinata.

Ecco il comunicato della curva B del Napoli

“I gruppi della Curva B vi scrivono con la speranza che questo non sia un “addio” ma un “arrivederci” alla nostra gradinata. Con la scusa del regolamento d’uso, dopo anni, ci stanno multando se sventoliamo una bandiera con il piede poggiato alla balaustra, o peggio ancora, diffidando se col megafono cerchiamo di coordinare il tifo della Curva che ha fatto innamorare tanti bambini di questa maglia (forse anche di più dei risultati sportivi).

Sacrificare una vita per la nostra passione ed essere ripagati in questo modo è a dir poco assurdo! Ci riteniamo una curva sana, che senza mai chiedere contropartite ha fatto dell’amore per questi colori un motivo di vita e pur avendo a cuore le sorti del Napoli, per la nostra dignità, siamo costretti dalla partita col Genoa a fermarci affinché prevalga il buon senso e ci consentano di vivere la curva come piace a noi, con le bandiere, i cori e l’aggregazione. Senza la quale non ha senso proseguire il nostro percorso”.