Kvaratskhelia, il Napoli alza l’offerta: 5 milioni e clausola da 100. PSG e Barca in agguato

Il fuoriclasse georgiano potrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa azzurra insieme a Osimhen

La questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia tiene banco in casa Napoli. La Gazzetta dello Sport rivela importanti novità sulla trattativa tra il club azzurro e il gioiello georgiano, con De Laurentiis impegnato a blindare il suo talento.

Il presidente azzurro, attualmente negli Stati Uniti, ha messo sul piatto una proposta importante: 5 milioni più bonus per il talento georgiano. Un’offerta che allineerebbe lo stipendio di Kvaratskhelia a quello di Victor Osimhen, il più pagato della rosa. L’attuale ingaggio del georgiano, fermo a 1,5 milioni, è decisamente distante dalle cifre dei top player della Serie A.

Kvaratskhelia, il Napoli alza l’offerta per il rinnovo

ADL non vuole solo rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, ma inserire una clausola rescissoria importante. Il valore di riferimento è quello della scorsa estate, quando il PSG si era spinto a offrire 100 milioni per il cartellino del georgiano.

Il rischio di perdere il gioiello georgiano è concreto. Barcellona e Paris Saint Germain seguono con attenzione gli sviluppi della trattativa. Il club catalano di Flick e i parigini di Luis Enrique vedono in Kvara il profilo ideale per il loro calcio spettacolare e moderno.

La storia di Kvaratskhelia in azzurro è già leggenda: acquistato per soli 11 milioni nell’estate 2022, il georgiano rappresenterebbe una plusvalenza storica per il Napoli. Ma De Laurentiis non vuole privarsene e sta giocando una partita delicatissima per accontentare il suo gioiello senza perdere di vista gli equilibri economici del club.