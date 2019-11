Koulibaly su Instagram: ecco il messaggio ai tifosi azzurri

Koulibaly su Instagram: messaggio d’amore per Napoli. Gli azzurri sono in silenzio stampa, ma i calciatori hanno voglia di parlare e di riconquistare i tifosi.

Dopo Hirving Lozano ed Eljif Elmas è il difensore azzurro a lanciare un messaggio ai tifosi azzurri. Koulibaly su Instagram si presenta con la felpa della squadra azzurra e con lo sfondo di Castel dell’Ovo.

Il messaggio

“Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa” questo il messaggio del difensore partenopeo. Koulibaly su Instagram rompe il silenzio, lancia un messaggio d’amore ai tifosi partenopei. I calciatori sono in silenzio stampa ma dopo le parole di Lozano, anche Kalidou Koulibay ha voluto lanciare un messaggio di distensione verso quei tifosi che dopo l’ammutinamento hanno contestato i calciatori azzurri, soprattutto durante l’allenamento a porte aperte. Lo sfondo di Castel dell’Ovo la felpa del Napoli, le parole per i tifosi. Koulibaly in questo modo vuole far sentire la propria appartenenza ad una città che ha sempre dimostrato di essergli affezionato, sia come calciatore sia come uomo. Un ulteriore segnale quello lanciato dal difensore della voglia di tanti calciatori di poter parlare, di ritrovare il feeling con i tifosi per riuscire a ricostruire il rapporto e tornare ad essere compatti.

Serve compattezza

Il messaggio di Koulibaly su Instagram in poco tempo ha raccolto migliaia di like e commenti. Tantissimi tifosi azzurri hanno sottolineato il proprio affetto verso quel calciatore che all’ombra del Vesuvio ha trovato un’altra famiglia. Ora bisognerà capire se la SSC Napoli deciderà di prolungare il silenzio stampa o di lasciar parlare almeno alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi. Al momento Aurelio De Laurentiis è ancora impegnato a Los Angeles, ma qualcosa potrebbe cambiare al suo ritorno, anche perché è necessario trovare prima un chiarimento interno e poi comunicare con tutti i tifosi che sperano di poter finalmente ritrovare una squadra compatta e motivata.