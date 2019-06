Kolubaly: "sto bene a Napoli e voglio restarci". A Torino gongolavano...

Kolubaly sta bene a Napoli e vuole restarci. Il difensore senegalese spegne i sogni della Juventus e chiarisce che il suo futuro sarà in maglia azzurra.







A Torino gongolavano per le dichiarazioni di koulibaly riportate da alcuni siti e quotidiani: “Tutti parlano di me ma io sto pensando al Senegal perché questo adesso è il mio obiettivo e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia nazionale. Se resterò a Napoli? Non lo so, credo di sì”

KOULIBALY STA BENE A NAPOLI

Koulibaly ai microfoni di DAZN ha voluto chiarire che il suo futuro sarà in maglia azzurra

“Sono ormai da cinque anni al Napoli, sto molto bene lì. Devo dire che mi fa molto piacere giocare con la maglia azzurra. Ora sono super concentrato con la mia Nazionale in Coppa D’Africa, voglio fare qualcosa di grande e poi tornerò tranquillamente al Napoli”







NO ALLA JUVENTUS

Il difensore del Napoli è il desiderio non troppo nascosto di Sarri e della Juventus, squadra che koulibaly aveva rifiutato in primavera. I bianconeri provano a giocarsi la carta Sarri per convincere il difensore a vestire la casacca bianconera ma Aurelio De Laurentiis non lo cede per meno di 170-150 milioni e solo all’estero.