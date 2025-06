Juventus-Trump: molto più di una visita di cortesia | Elkann trama qualcosa di grosso

La visita della Juventus al presidente Trump ha suscitato tantissime discussioni, di tutti i generi. Ecco alcuni dettagli.

Una delegazione della Juventus ha fatto visita allo Studio Ovale per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’occasione era legata alla partecipazione del club bianconero al Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti, e sembrava un momento celebrativo e simbolico per il calcio italiano all’estero. Presenti, tra gli altri, l’allenatore Igor Tudor e il presidente John Elkann.

Tuttavia, l’atmosfera dell’incontro ha preso una piega inattesa. Durante il punto stampa organizzato per l’occasione, i giornalisti presenti hanno ignorato completamente la Juventus e si sono concentrati esclusivamente su questioni geopolitiche. Le domande rivolte a Trump si sono focalizzate sul possibile coinvolgimento degli Stati Uniti in un conflitto al fianco di Israele contro l’Iran.

Per circa un quarto d’ora, Trump ha risposto alle domande di politica internazionale, lasciando la delegazione juventina immobile e silenziosa sullo sfondo. I giocatori, insieme ai dirigenti e allo staff, si sono ritrovati spettatori involontari di un acceso confronto sulla scena globale, completamente scollegato dallo scopo della visita.

La scena, a tratti surreale, ha messo in evidenza quanto lo sport possa facilmente passare in secondo piano davanti ai temi caldi della politica internazionale. L’incontro si è così trasformato in un episodio imprevisto e imbarazzante, con la Juventus relegata a semplice cornice in un contesto che aveva ben poco di calcistico.

Juventus alla Casa Bianca

Donald Trump ha parlato di guerra tra Israele e Iran, attacchi militari e atleti transgender. Intorno a lui, i volti impassibili dei giocatori della Juventus: Vlahovic, Locatelli, Gatti, McKennie, tutti in silenzio dietro al presidente USA. Le immagini dallo Studio Ovale hanno fatto il giro del mondo, rivelando un incontro surreale, dove lo sport è passato rapidamente in secondo piano, inghiottito dalla tensione geopolitica.

La Juventus si trovava negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, e la visita alla Casa Bianca sembrava inizialmente un momento simbolico. Ma lo scenario che si è presentato è stato ben diverso: nessun accenno al calcio, solo politica internazionale e dichiarazioni di fuoco. Una trasferta sportiva che si è trasformata in passerella diplomatica, lasciando molti giocatori spaesati.

Elkann protagonista silenzioso

A rendere ancora più evidente la natura atipica dell’incontro è stata la presenza, al fianco di Trump, di John Elkann. Non si è trattato semplicemente di una rappresentanza sportiva: la figura del presidente di Exor, con solide radici americane e un peso economico rilevante, suggerisce un retroscena imprenditoriale ben più profondo.

Trump lo ha definito “un fantastico imprenditore”, mentre alcuni giocatori – come Weah e McKennie – hanno ammesso di non sapere nemmeno che avrebbero partecipato all’incontro. Una scena priva di coordinamento, dove sport e politica si sono incrociati senza copione, lasciando più interrogativi che risposte.