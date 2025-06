Juventus senza pietà: scippato ancora il Napoli | Comolli ha trovato l’intesa definitiva

Duello tra bianconeri e campani, ma non solo, per una punta che fa gola a tanti club e può fare la differenza anche in Serie A.

Il Napoli si sta muovendo con decisione sul calciomercato, sia in entrata che in uscita, per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i pali, si profila un addio per Elia Caprile. Per il ruolo di vice Meret, il nome caldo è quello di Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma.

In difesa, un primo tassello è già stato aggiunto con l’arrivo di Giovanni Marianucci dall’Empoli, un giovane promettente che andrà a rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, la società partenopea non intende fermarsi qui: è atteso l’acquisto di almeno un altro difensore centrale di esperienza per completare il pacchetto. Sul fronte esterno sinistro, il grande sogno per la fascia è Theo Hernandez, profilo di altissimo livello che garantirebbe spinta e qualità.

Clamorosamente, il Napoli ha già accolto Kevin De Bruyne, un acquisto che ha fatto sognare i tifosi e ha elevato enormemente il tasso tecnico della squadra. A fargli compagnia, sembra ormai vicina la chiusura per Yunus Musah, centrocampista dinamico e versatile in uscita dal Milan.

Nonostante questi arrivi di peso, non è esclusa la possibilità di un ulteriore innesto a centrocampo, qualora si presentasse l’occasione giusta per migliorare ulteriormente la qualità e la profondità della rosa.

Il reparto offensivo

Il Napoli si appresta a un’estate di cambiamenti significativi nel reparto offensivo. È probabile che la società partenopea saluti due attaccanti: Giovanni Simeone e Cyril Ngonge. Entrambi i giocatori, infatti, potrebbero cercare maggiore spazio altrove per trovare maggiore continuità.

Per sopperire a queste partenze e rafforzare il reparto, il Napoli è attivamente alla ricerca di almeno un esterno offensivo e uno o due centravanti di peso. Tra i nomi che circolano con insistenza, per il ruolo di punta piacciono Jonathan David, attaccante canadese in uscita dal Lille, e Rasmus Højlund, giovane e potente centravanti del Manchester United, desideroso di trovare più continuità. Si monitora con interesse anche il profilo di Nikola Krstović del Lecce, mentre per gli esterni il sogno è Jack Grealish del Manchester City.

Obiettivo Nunez

Il Napoli sta mostrando un forte interesse per Darwin Núñez, attaccante uruguaiano classe 1999 attualmente al Liverpool. Núñez è conosciuto per la sua esplosività, la potenza fisica e la capacità di attaccare la profondità. La sua esperienza ad Anfield è stata caratterizzata da alti e bassi, il che potrebbe spingere i Reds a considerare una sua cessione.

Sull’attaccante uruguaiano, però, la concorrenza è agguerrita. La Juventus è fortemente interessata a Núñez, vedendo in lui un profilo ideale per rinforzare il proprio attacco. Inoltre, anche il Milan si è inserito con decisione nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore.