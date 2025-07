Juve-Napoli, la sfida infinita: Comolli si prende il prediletto di Conte | Lo ha inseguito per anni

Juventus e Napoli si sfidano dentro e fuori il rettangolo di gioco: Comolli porta a Torino il prediletto di Conte.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a voltare pagina con grande ambizione. Dopo un’annata vincente, e la voglia di riconfermarsi è palpabile nell’ambiente. L’obiettivo? Non lasciarsi scucire il tricolore dal petto dopo una sola stagione e magari provare a fare strada anche in Europa attraverso la Champions.

Per riuscirci, De Laurentiis ha scelto di affidarsi a Manna, il direttore sportivo che già lo scorso anno ha compiuto un miracolo e che possiede un taccuino interminabile di nomi. Ha messo in piedi, nella stagione 2024, una formazione in grado di conquistare il tetto d’Italia dopo 38 giornate estenuanti.

In questa sessione di mercato estiva, i movimenti sono stati subito decisi. Il progetto è chiaro: rinforzare ogni reparto con profili di alto livello. ADL e i suoi vorranno in tutti i modi primeggiare per non venire spodestati. E vedremo se effettivamente ci riusciranno anche se non sarà semplice.

Il colpo che ha fatto sicuramente più scalpore è Kevin De Bruyne. Lasciato il Manchester City dopo aver riscritto la storia del club inglese con alla guida Pep Guardiola, ha accettato la sfida azzurra da svincolato. Ora i tifosi sognano magie e leadership in campo fin dal primo giorno.

Acquisti importanti

Con lui è arrivato anche Noa Lang, talento offensivo con tanta personalità. In conferenza stampa ha mostrato ambizione e fame agonistica. Vuole fare la differenza ogni partita, senza nascondersi dietro le parole. Bisognerà capire se riuscirà a tenere alti i suoi standard e quelli del reparto offensivo.

Manna continua a lavorare senza sosta per completare l’organico. Tra gli ultimi acquisti c’è anche Lorenzo Lucca, ex Udinese e Palermo, e oggi risorsa per Conte. Con Lukaku già in rosa, ora il tecnico avrà due opzioni forti in attacco. Vedremo se potranno addirittura coesistere assieme.

La novità

Il Napoli ha aggiunto anche Beukema in difesa, rinforzando il reparto arretrato. Ma attenzione perché la Juventus potrebbe strappare un obiettivo primario a Manna e di conseguenza al Napoli. Secondo quando riportato da tuttomercatoweb, ci sarebbe un forte interesse

Intanto in casa Juventus si lavora per portare Nahuel Molina di nuovo in Serie A. Il difensore dell’Atlético Madrid piace molto a Comolli e alla nuova dirigenza. I contatti sono stati avviati e si cerca la formula giusta per chiudere l’operazione. Il prezzo fissato dagli spagnoli è alto, attorno ai 25-30 milioni di euro. Ma la Juve vuole dilazionare l’investimento con un prestito con riscatto. Tra le possibili contropartite ci sono nomi importanti, da Vlahovic a McKennie.