Juve di nuovo nei guai: mossa totalmente illegale sul mercato | Elkann si aspetta una penalità mai vista
La Juventus ha compiuto una mossa tutt’altro che legale sul mercato: Elkann si aspetta una penalità salatissima.
L’estate della Juventus si è aperta con un mercato particolarmente intenso, caratterizzato da investimenti importanti e da una notizia che nelle ultime ore ha fatto storcere il naso a John Elkann. La dirigenza ha scelto di puntare forte su nuovi innesti per alzare il livello della rosa, accettando il rischio di uno sbilanciamento finanziario.
Una mossa non del tutto legale potrebbe infatti compromettere il campionato della Juve. Ma chi ha acquistato nel corso di questa esta la dirigenza bianconera? Partiamo da Jonathan David, attaccante di grande prospettiva arrivato a parametro zero, e da Joao Mario, laterale d’esperienza che porta qualità e corsa sulla fascia.
Un capitolo a parte riguarda i riscatti. Difensori come Kalulu e Kelly sono stati acquisiti a titolo definitivo dopo i prestiti positivi della scorsa stagione, a dimostrazione della fiducia dello staff tecnico nei loro confronti. Anche lo stesso Nico Gonzalez piuttosto che Di Gregorio sono stati riscattati nel corso dell’estate.
Tra le novità più intriganti spicca Francisco Conceicao, acquistato in via definitiva dopo un periodo di prestito convincente. Il giovane esterno offensivo rappresenta una delle scommesse più interessanti per il reparto avanzato dopo quanto fatto vedere nel corso della passata stagione.
Acquisti mirati
Il tema caldo resta quello di Dušan Vlahović. L’attaccante serbo non sembra convinto di lasciare Torino in questa fase, ma il club valuta ogni scenario, consapevole che una sua partenza a parametro zero sarebbe una perdita pesante. Da capire quale sarà il futuro del giocatore anche se al momento la permanenza non è così impossibile.
Arriviamo infine al polverone sollevato dalla trattativa che porterebbe la Juventus all’acquisto di Edon Zhegrova. Comolli vuole portarlo a Torino, così come Kolo Muani che oramai è ad un passo dal rivestire bianconero, ma delle azioni discutibili avrebbero alzato il clamore mediatico.
Le parole che hanno fatto discutere
A riportarlo, attraverso un video pubblicato su Tik Tok, è stato kinoshiontiktok. Nel corso della clip il tik toker ha spiegato la strategia di Edi Rama, Primo Ministro dell’Albania, per far avere in tempi rapidi il passaporto albanese a Zhegrova, che non a caso in tempi estremamente celeri lo ha ricevuto.
“Ma vogliamo ringraziare Edi Rama, Primo Ministro dell’Albania nonché un gobbo marcio? Questo perché una volta che ha capito che la Juventus aveva la necessità di poter prendere Zhegrova ma senza occupare lo slot extracomunitario ha detto posso fargli avere in un nonnulla, il passaporto? E infatti come testimoniato da Zhegrova è successo proprio questo. In Serie A c’è infatti la possibilità di fare risultare come comunitari i giocatori con passaporto albanese e inglese”.