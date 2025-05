John Cena, tra film, Wrestling e amore dei tifosi: poi la disgrazia improvvisa | Costretto ad operarsi

Una leggenda mondiale tra ring e cinema, ma anche un uomo che ha dovuto affrontare una sfida personale inaspettata.

John Cena è da oltre vent’anni uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento sportivo e non solo. Dalla WWE a Hollywood, il campione originario di West Newbury ha costruito un impero fondato su carisma, dedizione e forza di volontà. Amato, acclamato, discusso: Cena ha fatto breccia nei cuori dei fan di tutto il mondo con la sua iconica frase “You can’t see me”, trasformandola in un marchio globale.

Il suo impatto sulla WWE è ineguagliabile. Dopo aver iniziato nel 1999 nella Ultimate Pro Wrestling, Cena debutta nel main roster della WWE nel 2002. Da lì, la sua ascesa è inarrestabile: 17 titoli mondiali, record assoluto superando anche il leggendario Ric Flair. Ma il numero non dice tutto: Cena è stato il volto della federazione per oltre un decennio, rappresentando quel connubio perfetto tra potenza fisica e presenza scenica che lo ha reso un’icona.

All’apice della sua carriera, ha vinto praticamente tutto: due Royal Rumble, il Money in the Bank, innumerevoli match da sogno e sfide epiche contro campioni come Randy Orton, Edge, The Rock. Ma ciò che lo rende davvero unico è il suo percorso fuori dal ring.

A partire dal 2017, Cena ha scelto di rallentare l’attività a tempo pieno sul ring per dedicarsi al cinema. Una scelta che si è rivelata vincente. Dopo il successo dell’album rap You Can’t See Me nel 2005, ha recitato in diversi film d’azione prodotti dalla WWE, prima di conquistare ruoli in grandi blockbuster: Bumblebee, The Suicide Squad, Fast & Furious.

Da WrestleMania a Hollywood: la seconda vita di Cena

Nonostante la transizione, Cena non ha mai abbandonato del tutto il wrestling. Torna regolarmente per eventi speciali, apparizioni a sorpresa e match dal forte richiamo emotivo. È diventato un part-timer di lusso, ma resta una presenza fondamentale nel cuore dei fan, che continuano a seguirlo ovunque.

In mezzo a tutti questi successi, però, John Cena ha dovuto affrontare una battaglia più intima. Di recente, ospite al Pat McAfee Show, ha rivelato pubblicamente di essersi sottoposto a un trapianto di capelli. Una notizia che ha colto di sorpresa molti suoi fan, ma che lui ha raccontato con grande sincerità e, allo stesso tempo, con un certo imbarazzo.

Cena e la sfida più personale

“Le prese in giro mi hanno messo a disagio – ha detto Cena – ma la caduta dei capelli è una cosa che colpisce sette uomini su dieci. È genetica, non ci puoi fare molto”. Cena ha spiegato che, nonostante la sua immagine da duro, questa situazione lo ha reso insicuro e vulnerabile. “Ho sempre voluto presentarmi al meglio per i miei fan, ma anche io sono umano”.

Un gesto che ha toccato molti, perché mostra il lato più umano di una leggenda che, dietro muscoli e battute, è ancora un uomo con le sue fragilità. Ed è forse proprio questo che, oggi più che mai, lo rende ancora così amato: la capacità di affrontare ogni lotta, dentro e fuori dal ring.