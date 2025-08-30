Jannik, i nemici ce li hai in casa: Sinner tradito agli US Open | Ecco che cos’è successo

Il tennista numero uno al mondo, Jannik Sinner, è stato tradito nel corso degli US Open. E i nemici sono interni.

Jannik Sinner è il tennista numero uno al mondo e il numero uno anche in Italia. Quest’anno nonostante le mille vicissitudini affrontate, Sinner, è riuscito comunque a imporsi a dimostrazione del fatto che quando entra in modalità vittoria, niente e nessuno può fermarlo. Ma ovviamente vederlo così in alto non piace a molti.

Vedere al vertice un connazionale ha fatto storcere e fa storcere il naso a tanti colleghi. E proprio uno di questi, nel corso degli ultimi giorni, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato i tanti tifosi di Sinner e gli addetti ai lavori, senza fiato. Dichiarazioni forti che hanno fatto sorgere più di qualche dubbio allo stesso Sinner probabilmente.

Nel corso di questi anni in molti hanno criticato il tennista numero uno del ranking, anche se molto spesso si trattava di critiche provenienti dall’estero o da colleghi non italiani. Il fatto che le ultime dichiarazioni al veleno siano uscite dalla bocca di un connazionale pesano e non poco.

Sinner non ha ancora risposto e bisognerà capire se deciderà di farlo. Al momento il primo storico vincitore italiano di Wimbledon è impegnato agli US Open. Anche nel corso dell’ultimo Grande Slam stagionale proverà a fare la differenza e, non a caso, è la testa di serie numero uno del tabellone.

Il ritorno col botto

Anche in America sarà il tennista da battere e da diverso tempo a questa parte il leitmotiv non è cambiato. Per trovarsi al vertice da così tanto tempo bisogna lavorare tanto e non mollare mai la presa. E Sinner non lo ha fatto nemmeno nel corso di questa stagione, iniziata al meglio con la vittoria degli Australian Open e proseguita peggio con la squalifica.

Una volta rientrato, e lo ha fatto ripartendo dagli Internazionali di Roma, si è rimboccato le maniche sino a riuscire a sollevare il tanto agognato trofeo di Wimbledon. Ma adesso è tempo di sconfiggere non solo gli avversari sul terreno di gioco, ma anche le malelingue fuori dal campo.

Le dichiarazioni

In particolare ci riferiamo alle dichiarazioni rilasciate dal tennista Mattia Bellucci. Anche lui come Sinner ha preso parte agli US Open. Bellucci in un’intervista riportata da Ubi Tennis, si è concentrato sul torneo e soprattutto su Alcaraz, elogiandolo. Parole che hanno infastidito molti appassionati poiché le hanno viste come una sorta di tradimento nei confronti di Sinner. Ecco di seguito le sue parole.

“In questo momento Alcaraz è proprio stimolante da incontrare. Quando ho finito la partita, nonostante come sia terminata, non volevo questo epilogo, ma sapere di essermi comunque meritato Alcaraz, magari sul centrale, sarebbe una cosa importante, ovviamente se vincesse”.