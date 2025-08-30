Jamm bell Manna: presa la ciliegina sulla torta in un mercato pazzesco | Ha giocato con Real e Barcellona
Il direttore sportivo del Napoli Manna vuole aggiungere un altro colpo a questa sessione di calciomercato estivo.
Il mercato estivo del Napoli ha avuto come protagonista assoluto l’arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che ha acceso l’entusiasmo della piazza e ha dato un segnale chiaro alle rivali: il club non si accontenta di quanto fatto finora e vuole aprire un ciclo vincente. Il centrocampista belga, dopo anni di successi con il Manchester City, ha scelto l’Italia e i colori azzurri per continuare la sua carriera.
Accanto a questo acquisto di spessore, il Napoli ha lavorato con intelligenza per rinforzare ogni reparto. In difesa è arrivato Beukema, difensore affidabile e in crescita, mentre sulle fasce e in attacco sono stati inseriti giocatori come Noa Lang e Lorenzo Lucca come punta centrale. Anche il portiere Milinković-Savić rappresenta un’aggiunta significativa così come Miguel Gutierrez.
La società ha dimostrato di voler mantenere un equilibrio tra grandi nomi e prospetti di talento. La volontà del direttore sportivo Manna così come quella del patron Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte è quella di costruire una squadra in grado di lottare tanto in campionato quanto in Champions League.
Un aspetto fondamentale riguarda proprio la gestione economica: il Napoli è riuscito a chiudere il mercato con un bilancio positivo. La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray ha certamente influito in tal senso.
L’intervento di Conte
La mano di Antonio Conte ha inciso nelle scelte: il tecnico ha voluto un organico completo e pronto, senza buchi in nessun reparto. Questo ha contribuito a rafforzare la sensazione che il Napoli sia pronto a recitare un ruolo da protagonista anche in questa avvincente, almeno sulla carta, stagione.
Ora però Manna vuole assolutamente mettere la ciliegina sulla torta dopo aver mandato avanti un mercato di fondamentale importanza e soprattutto mirato a rafforzare la squadra così che sia in grado di competere sia in massima serie, sia soprattutto in UEFA Champions League.
Il giocatore seguito
Il Napoli starebbe infatti valutando con interesse l’idea di rinforzare le corsie offensive con Takefusa Kubo, talento giapponese della Real Sociedad. Rapido, tecnico e capace di creare superiorità numerica, l’esterno classe 2001 potrebbe rappresentare un innesto di qualità per arricchire le opzioni a disposizione di Conte.
L’operazione non si presenta semplice, vista la valutazione elevata del cartellino e l’interesse di altri club europei, ma il Napoli resta alla finestra. Dopo l’arrivo di campioni esperti come De Bruyne, l’aggiunta di un profilo giovane e in crescita come Kubo potrebbe rafforzare ulteriormente la rosa.