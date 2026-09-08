Israele, il ministro Katz all’Autorità nazionale palestinese: “Guerra totale in caso di attacco simile a quello del 7 ottobre”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito durante la notte siti del gruppo armato islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza in risposta a un ordigno esplosivo che ieri ha colpito un veicolo militare. Secondo l’esercito, la bomba piazzata da Hamas che ha colpito un veicolo del genio militare in servizio sul lato israeliano della “linea gialla” nel nord della Striscia non ha causato feriti. Le Idf definiscono l’incidente una “palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hamas”. In risposta, durante la notte sono stati colpiti diversi siti infrastrutturali di Hamas utilizzati dal gruppo armato per sferrare attacchi.

KATZ AD ANP “GUERRA TOTALE IN CASO DI ATTACCO SIMILE A 7 OTTOBRE”

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha minacciato l’Autorità nazionale palestinese (Anp) di avviare una “guerra totale” in caso di “un attacco terroristico simile a quello del 7 ottobre contro le forze dell’esercito e gli insediamenti ebraici”. Commentando l’attacco con coltello al posto di blocco di Maoz Yehuda, in Cisgiordania, avvenuto questa mattina, Katz ha affermato: “Nel caso di disordini e qualora i meccanismi di sicurezza dell’Autorità palestinese e gli organi ad essa associati dovessero lanciare, o se sapessimo con certezza che stanno per lanciare, un attacco terroristico simile a quello del 7 ottobre contro le forze dell’Idf e gli insediamenti ebraici, il primo ministro Benjamin Netanyahu ed io abbiamo dato istruzioni alle Forze di difesa israeliane (Idf) di prepararsi a una guerra totale contro alti funzionari e meccanismi dell’Autorità e gli organi ad essa associati”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+