Inversione di marcia in autostrada: il bomber va a Milano | Salta l’affare con De Laurentiis

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis era pronto a rafforzarsi con un giocatore di spessore: ora però il bomber volerà a Milano.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di porsi limiti in vista della prossima annata. La compagine partenopea lo scorso anno ha conquistato il quarto scudetto della propria storia e avrà intenzione di riconfermarsi. A breve partirà la Serie A e gli azzurri lo faranno con il tricolore cucito sul petto.

Obiettivo principale, a partire da Sassuolo, prima gara di campionato prevista per sabato 23 agosto, sarà quello di non lasciarsi strappare lo scudetto dalla maglia. E il patron della squadra, così come il mister Antonio Conte e soprattutto il direttore sportivo Manna, hanno lavorato proprio per riconfermarsi.

La formazione partenopea vorrà aprire un ciclo vincente che non si ferma al “singolo” scudetto. E allora Manna ha deciso di accontentare le richieste di Conte e ha messo in piedi una squadra estremamente competitiva. Sono stati acquistati diversi giocatori, tutti di spessore, tutti pronti a giocare in Italia ma non solo.

Non a caso gli azzurri, grazie al primo posto dello scorso anno, prenderanno parte alla Uefa Champions League 2025/2026 e lo faranno partendo dalla terza fascia delle estrazioni. Insomma quello portato avanti è stato un mercato estivo mirato che ha portato senza dubbio i suoi effetti.

Un mercato di spessore

Il primo a sbarcare a Napoli è stato un vero e proprio fuori classe: Kevin De Bruyne. Il belga dopo essere rimasto svincolato a seguito dell’esperienza con il City, non ha esitato un istante si è accasato alla compagine azzurra. Un colpo di spessore internazionale che darà maggiori geometrie al Napoli. Ma non è finita qui.

Il club campano si è inoltre assicurato le prestazioni sportive di Sam Beukema oramai ex Bologna (pagati 31 milioni ai Felsinei) e ancora Noa Lang, prelevato dal PSV. Non vanno dimenticati Marianucci, così come Lorenzo Lucca piuttosto che Vanja Milinkovic-Savic. E in ultimo l’arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona. Ma c’è un mancato acquisto non digerito ancora oggi da De Laurentiis e a raccontarlo ci ha pensato lui stesso.

Le dichiarazioni del patron

“Io avevo firmato con Ibrahimovic, e trovammo anche un accordo. Facemmo l’accordo. Però dopo due settimane ci fu l’esonero di Ancelotti e arrivò Gattuso. E Gattuso disse: “Presidente la prego, lei ha scelto me, si fidi di me non abbiamo bisogno di Ibrahimovic”. Io allora chiamai il buon Mino Raiola.

A Raiola dissi: “Mino, senti, non so come dirtelo, ma quell’accordo che abbiamo fatto…”. – rispose Raiola – “Auré non c’è problema, lo porto al Milan, nessun problema”. Questo l’aneddoto raccontato da Aurelio De Laurentiis qualche tempo fa e riportato in un video pubblicato sul profilo Facebook di PassioNapoli.