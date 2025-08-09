Inter e Inzaghi ai ferri corti: chiesto un pesante rimborso al tecnico | Arriva la denuncia di Oaktree

L’oramai ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e la stessa società milanese sarebbero oramai ai ferri corti. Le ultime news.

Simone Inzaghi e l’Inter non si sono lasciati nel migliore dei modi. Adesso sia il tecnico che la società sono al centro di una discussione alquanto spinosa. Non a caso è stato richiesto un pesante rimborso al tecnico e adesso la situazione potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata.

Dal 5 giugno scorso, Inzaghi, è l’allenatore dell’Al-Hilal. Appena arrivato in Arabia Saudita ha subito spiegato il motivo della sua scelta. L’allenatore ha accettato un contratto biennale da circa 25 milioni l’anno in Arabia Saudita. Una decisione che rappresenta un salto fuori dalla sua comfort zone come spiegato da lui stesso.

L’anno scorso, alla guida dell’Al Hilal c’era Jorge Jesus e la squadra vantava già giocatori di ottimo livello. Inzaghi ha dichiarato di voler cambiare approccio, stile di gioco e mentalità. Non aveva intenzione di allenare nessun altro club e ha scelto l’Al Hilal per l’opportunità di affrontare nuove sfide in un contesto diverso.

Il tecnico italiano non si è nascosto: sa di aver accettato una sfida ambiziosa in un club che, pur non essendo tra i top d’Europa, vuole affermarsi tra i migliori al mondo. L’obiettivo è proprio quello di portare l’Al Hilal ai vertici del calcio internazionale: e ha già dimostrato lo spessore della squadra.

Il Mondiale per Club

Durante il Mondiale per Club infatti, l’Al-Hilal guidato dal tecnico piacentino, si è mostrato all’altezza anche e soprattutto delle formazioni europee, tendenzialmente più forti rispetto alle squadre di tutti gli altri campionati. La compagine di Inzaghi non ha certamente sfigurato e si è tolta delle soddisfazioni.

Nel corso della fase a gironi infatti, l’Al-Hilal, ha pareggiato nella prima uscita contro il temibilissimo Real Madrid di Xabi Alonso (1-1). Poi un altro pareggio con il Salisburgo (0-0). Successivamente la vittoria per 2-0 contro il Pachuca. Ma non è finita qui. Il 3-4 rifilato al Manchester City nel corso degli ottavi di finale e l’eliminazione arrivata solo ai quarti contro il Fluminense. Insomma Inzaghi vuole lavorare e anche tanto ma nel frattempo c’è una questione da risolvere con l’Inter.

Le parole di Carnevali

In particolare, l’amministratore delegato del Sassuolo, ai microfoni di Tutto Mercato Web, ha voluto esprimere il proprio parere in merito alla cessione di Simone Inzaghi all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Carnevali ha sottolineato l’ingiustizia subita dai nerazzurri: ovvero quella di non aver ricevuto alcun indennizzo per il passaggio del tecnico alla formazione saudita.

“Se l’allenatore dell’Inter va in Arabia Saudita e percepisce un contratto talmente di grande valore e alla società Inter non va nemmeno un indennizzo… questo non va bene”. Parole ricche di significato quelle di Carnevali che dunque ha voluto prendere una posizione chiara nella vicenda.