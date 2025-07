Insulti e parolacce in Belgio: scoppia il caso tra Leclerc e Verstappen | Divergenza sfociata in lite

In Belgio sono arrivati sia insulti che parolacce. Non a caso è scoppiato il caso che riguarda da vicino Leclerc e Verstappen.

La Ferrari ha iniziato la stagione 2025 con grandi aspettative. L’arrivo di Lewis Hamilton accanto a Charles Leclerc aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi, convinti che la nuova coppia potesse riportare il Cavallino Rampante ai vertici. La monoposto SF-25, però, ha mostrato subito dei limiti. Il passo gara incostante e le difficoltà di bilanciamento hanno frenato ogni ambizione.

Nei primi gran premi i risultati sono stati altalenanti, con prestazioni sottotono anche in circuiti dove la Rossa avrebbe dovuto brillare. La doppia squalifica in Cina ha segnato uno dei momenti più difficili, mettendo in discussione anche l’affidabilità del progetto. In un campionato dove ogni dettaglio conta, errori simili pesano tantissimo sulla classifica.

Il team ha provato a reagire con aggiornamenti mirati, soprattutto sull’assetto e sulle sospensioni. Alcuni miglioramenti si sono visti, come nel weekend di Spa dove Leclerc ha ottenuto un podio importante, confermando che qualcosa si muove. Ma il distacco dai migliori è ancora evidente, e serve continuità per cambiare davvero il passo.

Leclerc ha mantenuto una buona costanza di rendimento, conquistando diversi podi e tenendo viva la competitività della squadra. Più difficile invece l’adattamento per Hamilton, che ha faticato a trovare il feeling giusto con la vettura. Nonostante l’impegno e la voglia di mettersi in gioco, l’impatto del sette volte campione del mondo non è stato quello atteso.

La posizione nel mondiale

Attualmente la Ferrari occupa la seconda posizione nel mondiale costruttori, lontana dalla McLaren. Nonostante gli sforzi, il distacco in classifica è il segno di una stagione ancora incompleta. Le potenzialità ci sono, ma la costanza e la gestione gara dopo gara non hanno ancora trovato la giusta alchimia.

In casa Ferrari si respira tensione e voglia di riscatto. Leclerc ha espresso frustrazione per alcune strategie discutibili, mentre Hamilton si è fatto sentire all’interno del box con proposte e analisi tecniche. Entrambi spingono per un cambio di rotta, perché sanno che ogni gara persa ora pesa anche in vista del futuro regolamento 2026.

La discussione

Proprio in merito l’ultimo Gran Premio sono arrivate delle novità. Verstappen, a differenza di Leclerc, secondo l’intervista rilasciata dallo stesso monegasco e riportata dalla pagina Instagram fuoripistanet, era pronto a lanciarsi subito sotto la pioggia, fiducioso nel suo controllo e nella stabilità della monoposto. Il monegasco, invece, ha preferito aspettare condizioni migliori, più cauto e strategico. Due approcci diversi, entrambi legittimi, che riflettono anche il loro stile di guida.

Immaginarli nei box a parlarne non è impossibile: Verstappen spingerebbe per rischiare, Leclerc per attendere. Uno più istintivo, l’altro più attento e preoccupato. Vedremo se nel corso delle prossime gare si potrà notare che le divergenze sono sfociate in una vera e propria lite che ha fatto allontanare i due.