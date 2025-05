Infortunio Lautaro: corsa in Spagna per guarire prima | Sottoposto ad una terapia specifica

Sottoposto a una terapia specifica, il capitano dell’Inter punta tutto sul ritorno col PSG.

Salta la Lazio e mette nel mirino l’Europa: Lautaro Martinez accelera i tempi per rientrare al top.

L’Inter dovrà fare a meno del suo capitano nella delicata sfida contro la Lazio. Lautaro Martinez non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra, che lo terrà ai box ancora per qualche giorno. Il piano, però, è chiaro: tornare in gruppo la prossima settimana e presentarsi da titolare, al massimo della condizione, nella super sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

La strategia di recupero è stata studiata nei dettagli. Niente rischi inutili nelle prossime gare di campionato: Lautaro potrà eventualmente giocare uno spezzone contro il Como, ma solo se le condizioni lo permetteranno e se la lotta scudetto lo richiederà. Altrimenti, tutto verrà rimandato alla grande notte europea. La priorità è averlo integro, leader e trascinatore a Monaco.

Nel frattempo, a tenere banco ad Appiano Gentile sono anche le situazioni di altri infortunati. Mkhitaryan, Frattesi e Pavard – come riportato da Tuttosport – stanno seguendo un iter parallelo ma diverso: i tre hanno approfittato del secondo giorno di riposo concesso da Inzaghi per presentarsi lo stesso al centro sportivo e lavorare sul recupero. Oggi saranno parzialmente in gruppo, con una sessione personalizzata.

Riposo attivo, ma con vista Champions

In un’annata logorante come quella dell’Inter, in cui ogni tre giorni c’è una battaglia da affrontare, ogni singola pausa conta. Lo sanno bene i calciatori, messi sotto pressione da una stagione che non dà tregua: a un solo punto dal Napoli capolista e con un biglietto già in tasca per la finale di Champions, i nerazzurri si stanno giocando tutto.

Dopo la vittoria contro il Torino, alcuni giocatori hanno approfittato di qualche ora libera per ricaricare le batterie. L’obiettivo? Arrivare in fondo, fisicamente e mentalmente, nel modo migliore possibile. Il calendario, d’altronde, non lascia spazio: a causa del Mondiale per Club in estate, le vere vacanze saranno ridotte al minimo.

Obiettivo: tornare più forte

Tra i protagonisti che hanno staccato la spina c’è anche Lautaro Martinez. Insieme alla moglie Agus, il capitano dell’Inter è volato a Ibiza. Non una semplice vacanza, ma una scelta strategica: relax e clima mite per favorire il recupero muscolare. L’argentino non ha smesso di allenarsi nemmeno lì, seguendo una terapia specifica anche durante il soggiorno spagnolo.

Una “fuga” programmata per ricaricare corpo e mente. Perché se sei un giocatore dell’Inter oggi, sai che non puoi mollare nemmeno un centimetro. Lautaro vuole esserci contro il PSG, da titolare e da leader. E per riuscirci, anche un po’ di sole può fare la differenza.