Indagini per frode: coinvolto Usain Bolt | Sono spariti diversi milioni di euro

Il campione più veloce della storia si è ritrovato al centro di una vicenda che ha dell’incredibile.

Usain Bolt è molto più di un atleta: è un simbolo mondiale di velocità, carisma e successo. Nato il 21 agosto 1986 a Sherwood Content, in Giamaica, è diventato una leggenda dell’atletica leggera grazie a prestazioni irripetibili che hanno cambiato per sempre il concetto di “correre veloce”.

Nessuno ha mai dominato le piste come lui. Con otto medaglie d’oro olimpiche e undici titoli mondiali, Bolt ha scritto il proprio nome nella storia dello sport. È l’unico ad aver vinto i 100 e i 200 metri in tre edizioni consecutive dei Giochi olimpici: Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Un traguardo mai raggiunto da nessun altro velocista.

I record che ha stabilito sono ancora lì, imbattuti. Il 9”58 nei 100 metri e il 19”19 nei 200 metri sono tempi che sembrano appartenere a un altro pianeta. La sua potenza, la sua eleganza nella corsa e quel sorriso che sfoggiava anche in piena gara lo hanno reso amato in tutto il mondo, non solo tra gli appassionati di atletica.

Il soprannome “Lightning Bolt” non è mai stato più azzeccato. Fulmine in pista, icona fuori, Bolt è riuscito a trasformare le sue vittorie in un brand globale. Oltre allo sport, ha saputo imporsi anche come imprenditore, testimonial e fonte d’ispirazione per milioni di giovani.

Dopo il ritiro dall’atletica nel 2017, Bolt si è dedicato a nuove sfide. Ha provato un’esperienza nel calcio, poi ha deciso di concentrarsi sulle sue attività imprenditoriali: dalla produzione di scooter elettrici alla linea di rasoi, fino alla catena di ristoranti Tracks & Records. Secondo Forbes, ha guadagnato fino a 31 milioni di dollari all’anno nei suoi anni d’oro.

La corsa più difficile

Eppure, anche per l’uomo più veloce del mondo, la strada può nascondere ostacoli imprevisti. Nel 2023, qualcosa ha scosso profondamente la quiete del post-carriera: alcuni milioni di dollari sarebbero misteriosamente spariti da uno dei suoi conti bancari.

Ad attirare l’attenzione è stata la Stocks and Securities Limited (SSL), società giamaicana che gestiva i suoi investimenti da oltre un decennio. A notare per primo le anomalie è stato il suo manager, Nugent Walker, che ha immediatamente richiesto controlli approfonditi sul portafoglio finanziario di Bolt.

La truffa e l’indagine

Secondo quanto riportato dal media locale “The Gleaner”, un impiegato della SSL sarebbe coinvolto in un caso di frode multimilionaria. L’avvocato dell’uomo ha confermato contatti in corso con i legali della società, ma non ha chiarito né l’entità del danno né i dettagli delle trattative in corso.

La commissione dei Servizi Finanziari della Giamaica ha aperto un’inchiesta formale. Il sospetto è che Bolt non sia l’unico truffato e che i clienti danneggiati possano essere molti. Per ora, l’ex campione si affida alla giustizia per capire se davvero, stavolta, qualcuno sia riuscito a batterlo.