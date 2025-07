Indagine aperta della Guardia di Finanza: Juve nei guai | Inchiesta su 700 milioni di euro

La Guardia di Finanza ha aperto un’ulteriore indagine nei confronti della Juventus. Un’inchiesta che vale 700 milioni.

La Juventus potrebbe trovarsi nuovamente nei guai. Negli ultimi anni la Vecchia Signora è stata al centro di varie vicende giudiziarie che ne hanno segnato le stagioni ma anche le immagini e adesso un’ulteriore indagine aperta dalla Guardia di Finanza potrebbe mettere in discussione la Juve.

L’ultima grande inchiesta che ha visto la società piemontese coinvolta è stata l’inchiesta Prisma. Si è trattato di uno degli snodi più drammatici nella storia della Juve. Nata dalle indagini fatte dalla Procura di Torino, ha fatto emergere dei dettagli che hanno messo nei guai il club.

Non a caso con l’inchiesta Prisma sono venuti fuori problemi che riguardavano presunti illeciti di bilancio, e plusvalenze artificiali create solamente per arricchire e abbellire i conti della società. Dunque in sostanza, gli inquirenti ipotizzavano che la Juventus avesse potuto gonfiare il valore di alcuni giocatori per far quadrare i conti.

Tutto questo sarebbe stato creato ad-hoc per evitare delle sanzioni da parte della UEFA. A essere coinvolti in questo scandalo sono stati anche e soprattutto i vertici del club piemontese. A testimonianza di ciò erano presenti email, documenti ma anche intercettazioni. E la Procura grazie a questi indizi è riuscita a costruire un mosaico chiaro.

Anni difficili

E in questi anni tra rinvii a giudizio, lunghe analisi dei bilanci, la Vecchia Signora si è trovata in un tunnel in cui difficilmente si riusciva a vedere la luce. Queste vicende extra campo hanno sicuramente influito anche sulle prestazioni dei giocatori che scendevano nel rettangolo di gioco.

Tra ricavi in forte calo, COVID, mancato accesso alla Champions e anche esclusione dalle competizioni europee, la Juventus ha dovuto affrontare anni duri in cui difficilmente si riusciva a vedere la luce. L’ultima stagione ha riacceso un barlume di speranza con la qualificazione in Champions strappata all’ultima giornata. Ma ora potrebbe scatenarsi un putiferio.

Gli aiuti

Per fortuna della Juventus però la proprietà Exor, non ha mai lasciato da solo il club. Dal 2011 sino ad oggi infatti, ha garantito iniezioni consistenti di liquidità. Si parla di cifre che si aggirano attorno ai 676 milioni di euro. Fondamentali in tal senso sono state ad esempio le ricapitalizzazioni.

C’è stata anche un’ultima tranche arrivata a luglio, di 15 milioni di euro, che ha permesso di coprire scadenza non rispettate. John Elkann ha ribadito di voler sostenere la Juventus soprattutto nei momenti chiave. Insomma la Juventus al momento ha una spalla su cui appoggiarsi in caso di necessità.