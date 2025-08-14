Incredibile Napoli: Conte fa fuori De Bruyne | Lo ha mandato a casa durante l’allenamento
L’allenatore pugliese e il presidente hanno trovato terreno comune nell’idea di alzare ulteriormente l’asticella. A supportare McTominay sono arrivati nomi di altissimo profilo, primo fra tutti Kevin De Bruyne. Il campione belga ha accettato la sfida napoletana, portando qualità, esperienza internazionale e una visione di gioco unica. Ma adesso rischia grosso.
Gli altri acquisti
La campagna acquisti, però, non si è fermata qui. Il Napoli ha aggiunto in rosa Lorenzo Lucca, Noa Lang, Vanja Milinkovic-Savic, Beukema e Marianucci, rinforzando ogni reparto. Sullo sfondo, pronti a completare l’organico, ci sono anche Gutierrez e Juanlu. Ma De Bruyne preoccupa.
E quanto visto durante un allenamento del Napoli, potrebbe portare Conte a prendere delle decisioni alquanto inaspettata in vista della prossima stagione. Il belga era arrivato rappresentando la punta di diamanta di un mercato da dieci in pagella sin qui, ma potrebbe presto essere messo in secondo piano.
@ferny_21315 @SSC Napoli @Kevin De Bruyne #sivolaneiperte🔥🔥🔥 ♬ HALO SAMURAI JAY – Samurai Jay Fanpage
Il video che ha generato scalpore
Come si può notare all’interno del video caricato dall’utente Tik Tok ferny_21315, il centrocampista belga ha trovato difficoltà nello stoppare un pallone abbastanza semplice. Il filmato ha fatto il giro del web e ha già fatto scatenare migliaia di tifosi nelle varie sezioni commenti. Non di certo parole al miele.
In ogni caso si potrebbe trattare di semplice stanchezza dovuta al pesante lavoro che Conte sta imponendo ai suoi prima della stagione. E lo stesso De Bruyne aveva affermato di voler del tempo per tornare ai massimi livelli. Questioni di settimane e poi il geniale centrocampista belga potrebbe tornare ai vertici del calcio: nel frattempo potrebbe non essere del tutto infondata l’ipotesi di un suo impiego a partita in corso almeno nella parte iniziale della stagione.