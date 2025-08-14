Incredibile Napoli: Conte fa fuori De Bruyne | Lo ha mandato a casa durante l’allenamento

14 Agosto 2025

Antonio Conte era entusiasta di averlo con sé nel Napoli ma adesso sarebbe pronto a mandarlo a casa dopo quanto visto in allenamento.
Il mercato estivo sta regalando al Napoli di Aurelio De Laurentiis un ruolo da protagonista assoluto. Reduce dallo scudetto conquistato la scorsa stagione, il quarto della storia azzurra e il secondo dell’era ADL, il club vuole consolidare la propria posizione nell’élite del calcio italiano. L’entusiasmo generato dal trionfo è stato subito trasformato in programmazione e investimenti mirati.Dal giorno successivo alla festa scudetto, arrivata dopo la vittoria sul Cagliari, De Laurentiis e la dirigenza si sono messi al lavoro per blindare i pilastri della squadra. L’obiettivo principale era trattenere Antonio Conte, il tecnico artefice di un’annata impeccabile, capace di rendere il Napoli solido anche dopo l’addio a gennaio di un fuoriclasse come Kvaratskhelia.Conte, come da sua tradizione, ha portato una mentalità vincente e una disciplina che hanno trasformato l’ambiente. Tra coloro che più hanno beneficiato di questa impostazione spicca Scott McTominay, diventato leader carismatico e trascinatore in campo. La sua crescita è stata simbolo della compattezza e dell’ambizione del gruppo.

L’allenatore pugliese e il presidente hanno trovato terreno comune nell’idea di alzare ulteriormente l’asticella. A supportare McTominay sono arrivati nomi di altissimo profilo, primo fra tutti Kevin De Bruyne. Il campione belga ha accettato la sfida napoletana, portando qualità, esperienza internazionale e una visione di gioco unica. Ma adesso rischia grosso.

Gli altri acquisti

La campagna acquisti, però, non si è fermata qui. Il Napoli ha aggiunto in rosa Lorenzo Lucca, Noa Lang, Vanja Milinkovic-Savic, Beukema e Marianucci, rinforzando ogni reparto. Sullo sfondo, pronti a completare l’organico, ci sono anche Gutierrez e Juanlu. Ma De Bruyne preoccupa.

E quanto visto durante un allenamento del Napoli, potrebbe portare Conte a prendere delle decisioni alquanto inaspettata in vista della prossima stagione. Il belga era arrivato rappresentando la punta di diamanta di un mercato da dieci in pagella sin qui, ma potrebbe presto essere messo in secondo piano. 

@ferny_21315 @SSC Napoli @Kevin De Bruyne #sivolaneiperte🔥🔥🔥 ♬ HALO SAMURAI JAY – Samurai Jay Fanpage

Il video che ha generato scalpore

Come si può notare all’interno del video caricato dall’utente Tik Tok ferny_21315, il centrocampista belga ha trovato difficoltà nello stoppare un pallone abbastanza semplice. Il filmato ha fatto il giro del web e ha già fatto scatenare migliaia di tifosi nelle varie sezioni commenti. Non di certo parole al miele.

In ogni caso si potrebbe trattare di semplice stanchezza dovuta al pesante lavoro che Conte sta imponendo ai suoi prima della stagione. E lo stesso De Bruyne aveva affermato di voler del tempo per tornare ai massimi livelli. Questioni di settimane e poi il geniale centrocampista belga potrebbe tornare ai vertici del calcio: nel frattempo potrebbe non essere del tutto infondata l’ipotesi di un suo impiego a partita in corso almeno nella parte iniziale della stagione.

