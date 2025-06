INCREDIBILE MCLAREN: scelto ufficialmente il nuovo pilota | Ha già svolto i primi test

Una scelta a tratti sorprendente, ma che deve fare riflettere: non sempre una squadra è solida come sembra.

James Hinchcliffe, ex pilota IndyCar e oggi volto televisivo della Formula 1, ha offerto un’analisi lucida e personale sul contatto tra Lando Norris e Oscar Piastri avvenuto durante il Gran Premio del Canada. Secondo Hinchcliffe, l’incidente è solo il sintomo visibile di una tensione crescente tra due piloti giovani, ambiziosi e desiderosi di emergere. La regola non scritta più importante nel motorsport è chiara: evitare ogni contatto con il compagno di squadra. Ma quando entrambi mirano allo stesso traguardo, il rischio di scontro diventa inevitabile.

Hinchcliffe ricorda che, nel professionismo, si corre per una squadra e non solo per sé stessi. I briefing pre-gara sono spesso accompagnati da avvertimenti espliciti: «Datevi spazio» è il messaggio più gentile, ma può diventare un monito sulle risorse investite e i danni da evitare. Quando manca una gerarchia naturale, come nel caso di Norris e Piastri, il rischio di frizioni aumenta.

La McLaren ha scelto due profili simili per età e talento, costruendo un tandem senza un chiaro leader. Una strategia affascinante ma complessa, che richiede una gestione interna solida, soprattutto ora che la monoposto è competitiva. La storia della Formula 1 è piena di esempi di convivenze difficili tra “numeri uno”.

Per Hinchcliffe, la soluzione non è puntare il dito o tacere, ma comunicare in modo trasparente, senza favoritismi. Se ben gestita, questa rivalità può diventare un punto di forza. Al contrario, se lasciata esplodere, rischia di compromettere l’intera stagione.

Fisico, tecnica e adrenalina

In F1 Il Film, Brad Pitt non si è limitato a interpretare un pilota: lo è diventato. La produzione ha richiesto un impegno fisico e mentale senza precedenti, perché guidare una monoposto a oltre 300 km/h non è finzione: è una prova reale. I veri piloti affrontano forze estreme, con battiti cardiaci a 180 bpm, carichi superiori a 5G e riflessi allenati per reagire in frazioni di secondo. Per questo, Pitt e il co-protagonista Damson Idris hanno seguito un lungo programma di preparazione atletica, ma soprattutto pratica. Come ha spiegato il regista Joseph Kosinski, «l’unico vero modo per allenarsi era guidare».

Pitt ha quindi trascorso cinque mesi in pista prima delle riprese, compiendo centinaia – se non migliaia – di giri con una vera monoposto modificata. Il suo coinvolgimento non era una scelta di stile, ma una necessità per garantire sicurezza e realismo. «Quando lo vedete guidare – ha rivelato Kosinski – non sta recitando: è realmente concentrato nel controllare la vettura, evitare i muretti e restare in traiettoria. Non si può fingere a quelle velocità».

Un’esperienza reale e trasformativa

Anche per questo, F1 Il Film ha rappresentato qualcosa di più per Brad Pitt: non solo un ruolo, ma un’esperienza trasformativa. «Mi sento come se stessi vivendo il momento più bello della mia vita», ha dichiarato a Silverstone, durante le riprese.

Il film, appena uscito nelle sale, lo ha visto guidare davvero una monoposto sul circuito, diventando parte integrante del mondo della Formula 1. Un’immersione totale, fisica e mentale, che ha reso il progetto unico nel panorama cinematografico sportivo.