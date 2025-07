INCREDIBILE LOOKMAN: Inter beffata sul più bello | Marotta è già corso ai ripari

La società nerazzurra non è riuscita a concludere l’affare Lookman facendosi beffare. Marotta ha per un piano B.

L’Inter ha provato il colpo grosso con Lookman, ma l’Atalanta non si è fatta trovare impreparata. I bergamaschi hanno respinto l’offerta nerazzurra da 40 milioni con formula dilazionata. Vogliono almeno 50 milioni di euro in contanti, altrimenti l’attaccante resterà a Bergamo.

A rendere più tesa la situazione, il fatto che l’offerta dell’Inter sia arrivata tramite l’entourage del giocatore e non direttamente dal club. Questo ha infastidito l’Atalanta, che si aspettava maggiore trasparenza data l’ottima relazione tra le due società. Una scelta poco gradita, che ha inasprito i toni.

Beppe Marotta ha ammesso che la trattativa è ferma: “Ne parliamo prossimamente”. Intanto l’Inter dovrà decidere se rilanciare sul serio. Servono almeno altri 10 milioni per far vacillare la posizione della Dea, che è rimasta ferma sulla sua valutazione. La trattativa si è messa dunque in salita per il club milanese.

Lookman avrebbe già un’intesa di massima con i nerazzurri e per questo ha rifiutato l’interesse di Atletico Madrid e Napoli. Entrambe avevano messo sul piatto contropartite interessanti, come Samuel Lino e Raspadori. Ma il nigeriano non ne vuole sapere nulla perché vuole solo l’Inter.

L’eventuale addio

Intanto l’Atalanta si prepara all’eventuale addio di Lookman, già fuori per infortunio al polpaccio. Insieme a Retegui, perso per un altro club, i due rappresentavano oltre metà dei gol dello scorso campionato. Serve intervenire subito sul mercato per evitare di restare scoperti in avanti.

Tra i nomi valutati per sostituire i due attaccanti, spuntano profili esperti come Beto e giovani promettenti come Daghim e Mikautadze. C’è anche Raspadori, ma il Napoli non scende sotto i 40 milioni. Juric nel frattempo monitora Scamacca ed El Bilal Touré in attesa di rinforzi estivi.

Il piano B

A questo punto la dirigenza dell’Inter deve attivarsi per trovare un eventuale sostituto di Lookman. Se il nigeriano non dovesse arrivare, il reparto offensivo dovrebbe comunque completarsi. Chivu vorrà avere a disposizione una rosa folta e soprattutto pronta dal punto di vista tecnico e mentale.

E anche l’Inter, eventualmente, avrebbe un piano di riserva se non dovesse arrivare Ademola Lookman. Stiamo parlando di Xavi Simons. Secondo quanto riportato da marcoconterio, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul giovane talento e potrebbero provare a strapparlo al Lipsia. L’olandese classe 2003, sarebbe un investimento per il futuro.