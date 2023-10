Il Napoli ha un Asso nella Manica: Avete visto i suoi video?

Jesper Lindstrom, il fuoriclasse danese del Napoli non ha ancora mostrato il suo talento. Le sue esibizioni sono un fenomeno sul web.

Notizie calcio Napoli. In casa Napoli c’è un fuoriclasse che sta bussando alla porta della grande scena calcistica: stiamo parlando di Jesper Lindstrom, il giovane talento danese che ha fatto impazzire il web con le sue prodezze balistiche. Acquistato quest’estate dal Napoli, Lindstrom aveva già fatto parlare di sé all’Eintracht di Francoforte, al punto da attirare l’attenzione di club del calibro del Liverpool. Ma il giovane ha scelto l’azzurro, convinto dal progetto ambizioso di De Laurentiis.

Nonostante un avvio di stagione non facile, dovuto alla turbolenza vissuta dalla squadra partenopea, Lindstrom ha mantenuto un atteggiamento positivo, mostrando una grande maturità. Con soli 114 minuti giocati finora in maglia azzurra, il danese ha avuto poco spazio per mettersi in mostra.

Ma non si è perso d’animo e, come ha rivelato in un’intervista a Cn24tv, è pronto a dimostrare il suo valore: “Ci vuole del tempo quando cambi squadra, ma io sono pronto e non vedo l’ora di giocare. Voglio mostrare ai tifosi del Napoli la mia passione per il calcio”.

Nel frattempo, i tifosi si godono le sue prodezze attraverso i video che circolano sul web, in attesa di vederlo brillare sul campo del Diego Armando Maradona. “Mi piace Napoli, è molto bella, sono felice di essere qui. Ho anche preso casa e sono più tranquillo“, ha aggiunto Lindstrom, dimostrando una grande empatia verso la città e i suoi tifosi.

A fine mercato, il presidente De Laurentiis ha sottratto Lindstrom alla concorrenza di molti top club, ora spetta al mister Garcia metterlo nelle condizioni per esprimersi al meglio. Anche la Juventus aveva messo gli occhi sul talento danese, ma ora è il Napoli ad attendere con grande aspettativa l’esplosione del suo nuovo gioiello.

