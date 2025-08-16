In campo con ossa a pezzi e febbre alta | 7 anni e 260 presenze al Napoli, ma per giocare ha patito dolori infernali
Una vita passata nel Napoli, quasi 300 presenze raggiunte con i partenopei e tante gare giocate con dolori inenarrabili.
Nel corso degli ultimi giorni è tornato a parlare in una lunga intervista uno storico portiere del Napoli. Si tratta di uno di quei giocatori che sono entrati nella leggenda popolare del calcio azzurro. Uno di quei calciatori in grado di fare la differenza con una forte personalità in grado di contraddistinguerlo.
Arrivato a Napoli nell’oramai lontano 1978/1979, l’estremo difensore in questione, ha scritto una pagina di storia importante del club partenopeo pur non riuscendo a sollevare, per pochi anni, il primo storico scudetto della società campana. Ha giocato con Maradona ma si è ritirato prima dello scudetto. Ma lo ha comunque vissuto da protagonista.
Ha appeso i guanti al chiodo nel 1985 ma da quell’anno e sino al 1988 è stato l’allenatore dei portieri del Napoli. Prima del ritiro, con gli azzurri, ha racimolato ben 258 presenze. I gol subiti sono stati solamente 215 a testimonianza della bravura del portiere in questione. Anche i clean sheet stupiscono: 108.
Un estremo difensore solido che prima di approdare in Campania, si era reso protagonista altrove. Dapprima, a cavallo tra metà anni ’60 e gli inizi degli anni ’70, con la maglia del Monza. 69 presenze con i brianzoli che lo hanno portato a mettersi in mostra e hanno attirato l’attenzione del Torino.
Una leggenda
Infatti nel 1971 è approdato tra le file dei granata. E una volta in Piemonte ha riscritto la propria storia personale, arricchendo il proprio palmarès e quello del Torino. Con i granata ha prima conquistato una Coppa Italia nel 1970/71, poi si è aggiudicato uno scudetto nel 1975/76 arrivando davanti a tutti con la sua squadra.
Con il Toro, prima di approdare al Napoli, è sceso in campo 262 volte e questo fa di lui assieme a una cerchia ristretta di tre giocatori, un calciatore in grado di raccogliere ben 200 presenze in A con due differenti squadra. Insomma un’icona del calcio italiano che ora è tornata a parlare della squadra di Antonio Conte.
Le dichiarazioni scottanti
“Pesaola capiva i giocatori. Eravamo scarsi in molti, ma ci faceva sentire importanti. Poi diceva: “ho detto un sacco di bugie oggi. Tra me e lui bastava un’occhiata per capirci”. Queste le prime parole rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli dall’ex storico portiere degli azzurri Luciano Castellini.
Castellini si è poi soffermato sulla concorrenza e sulla disputa primo/ secondo portiere esprimendo il proprio parere: “Giocai con 39 di febbre e le dita rotte: mai dare spazio al secondo. Meret oggi è maturato, Milinkovic-Savic ha un gran calcio. Ma i portieri in concorrenza si gufano a vicenda…”.