Il tuo tempo a Napoli è finito, offerta accettata e addio immediato | Resterà in Serie A

Antonio Conte sta progettando il nuovo Napoli per la stagione 2025/2026 e questo giocatore è fuori dalla squadra.

Il Napoli di Antonio Conte sta iniziando a prendere forma in vista di quella che sarà nuova stagione 2025/2026. La squadra azzurra, dopo lo scorso anno e lo scudetto, il quarto della propria storia, conquistato all’ultima giornata, vorrà sicuramente riconfermarsi e dare filo da torcere tanto in Italia quanto in Europa.

L’obiettivo in Penisola resterà probabilmente quello di non lasciarsi immediatamente scucire il tricolore dal petto come successo due anni fa. E per far questo il presidente Aurelio De Laurentiis assieme al tecnico pugliese e al vincente direttore sportivo Manna, stanno lavorando sul mercato. Sia in entrata, sia in uscita.

I primi nomi stanno facendo sognare i tifosi azzurri. Il primo acquisto è stato un vero e proprio affare. Una trattativa da dieci in pagella per il ds Manna che è riuscito a portare nel capoluogo campano Kevin De Bruyne. L’eterno campione belga, dopo una vita la Manchester City, ha deciso da free agenti di approdare al Napoli.

Ma non è finita qui perché Manna non si è fermato e non ha intenzione di farlo. Oltre al belga, in grado di conquistare tutta Manchester e l’Europa intera, il Napoli è pronto a chiudere per un altro talento. Si attende solo la fumata bianca ma è questione di giorni se non di ore. Parliamo di Noa Lang.

Il mercato in uscita

L’olandese è pronto a rafforzare il già ricco reparto offensivo. Un profilo di spessore e prospettiva oltre che di estrema duttilità. Ma la dirigenza partenopea sta lavorando anche in uscita come già anticipato. Tra i nomi più caldi troviamo sicuramente Osimhen. Il nigeriano non fa più parte del progetto e verrà ceduto in estate.

Il Galatasaray continua a corteggiarlo dopo averlo avuto in prestito l’ultima stagione, ma il patron napoletano ha rifiutato un’offerta da 60 milioni. Sullo sfondo c’è anche la Juventus e il giocatore gradirebbe. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, sembra finito anche il percorso al Napoli di un altro calciatore.

Partenza a un passo

Tra i vari nomi presenti tra la lista dei partenti troviamo anche Alessio Zerbin. Il giocatore, dopo aver passato la prima parte dell’ultima stagione proprio a Napoli, è stato ceduto in prestito al Venezia che però non è riuscito a salvarsi. Ora Zerbin ha fatto rientro a Napoli, squadra che detiene il suo cartellino.

Ma nel suo futuro non sembra esserci il club azzurro che è disposto a cederlo. Sulle sue tracce, nel corso delle ultime ore, ci sarebbe un club di Serie A appena promosso in massima serie. Stiamo parlando del Pisa di Gilardino. Vedremo come si evolverà la trattativa in questione e se Zerbin saluterà definitivamente Napoli.