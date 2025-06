Il Triangolo delle Bermuda: coinvolte Napoli, Juve e Man United | Si rinforzano tutte e tre

Il Napoli assieme alla Juventus e al Manchester United vogliono rinforzarsi e potrebbero farlo nello stesso momento.

Il calciomercato sta per entrare ufficialmente nel vivo. Dopo una breve sessione dal 1° giugno al 10 che ha visto coinvolte specialmente le squadre impegnate nel Mondiale per Club, il 1° luglio ci sarà la partenza ufficiale. E a non mancare di certo in queste settimane sono state le tante voci.

Si sa, il periodo estivo, è continuamente ricco di notizie. Da semplici voci, a obiettivi possibili passando per trattative concrete. E tutti i club d’Europa e non solo, sono invischiati. In questo caso potrebbe esserci un vero e proprio Triangolo delle Bermuda. Una serie di trattative che rafforzerebbe tre formazioni differenti.

Stiamo parlando del Napoli, della Juventus e del Manchester United. Nel caso della prima c’è l’intenzione di rafforzare una rosa in grado di ottenere il quarto scudetto nella passata stagione. Rinnovata la fiducia a Conte, obiettivo principale sarà quello di non farsi scucire il tricolore dal petto immediatamente. Ci sono inoltre le ambizioni europee.

L’acquisto di De Bryune da free agent è sicuramente un esempio della voglia di far bene in Champions. Ma potrebbe non essere finita qui con i profili di spessore. Il tutto sarebbe concatenato alla Juventus e al Manchester United, due formazioni che, vedendo le ultime stagioni, sono di certo in cerca di garanzie e hanno voglia di rinascere.

Annate disastrose

L’ultimo trofeo assaporato dalla Vecchia Signora è una Coppa Italia con Allegri. Poi nulla più, anzi, un’annata fallimentare quella 2024/2025 salvata solamente all’ultimo. Con l’avvento di Igor Tudor sulla panchina al posto di Thiago Motta, esonerato, la Juve ha centrato l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.

Discorso ancora differente per il Manchester United che oramai, da un decennio escluso qualche piccolo sprazzo di felicità regalato ai tifosi, non sa più risalire dall’abisso della mediocrità. E nel corso della passata Premier il 15esimo posto conquistato è un esempio della necessità di risalire la china, così come la finale di UEFA Europa League regalata al Tottenham. E una serie di affari, come sopra preannunciato, potrebbe accontentare tutte e tre le formazioni.

Tre affari per tre squadre

Il triplice affare che riguarda da vicino Napoli, Juventus e Manchester United prevede una serie di incastri. Il primo riguarda proprio i Red Devils. Gli inglesi sono infatti interessati a Mbuemo. Per arrivare al calciatore però, dovrebbero cedere una pedina importante che ingolosisce a sua volta la Juventus che potrebbe sbloccare l’affare.

Stiamo parlando di Jadon Sancho, corteggiato dalla dirigenza bianconera che lo porterebbe volentieri in Piemonte. Infine troviamo il Napoli del ds Manna. Gli azzurri, se la Juventus dovesse ottenere le prestazioni sportive di Sancho, potrebbero liberarsi di Nico Gonzalez che ingolosisce la dirigenza partenopea. Insomma le prossime settimane di mercato saranno decisive.