Il Torino non lo riscatta, ma la Serie A lo rivuole | Colpaccio Elmas per l’Europa: 20 milioni cash

Possibile futuro ancora in Serie A per il forte centrocampista macedone reduce dall’ottima esperienza in granata.

Eljif Elmas è un centrocampista macedone nato a Skopje nel 1999. Cresciuto calcisticamente nel Rabotnički, ha esordito tra i professionisti nel 2015, collezionando 44 presenze e 7 gol. Nel 2017 si trasferisce al Fenerbahçe, dove gioca 47 partite e segna 4 reti. Nel 2019 approda al Napoli, dove in quattro stagioni totalizza 189 presenze e 19 gol, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia nel 2019-2020 e dello Scudetto nel 2022-2023.

A livello internazionale, Elmas è un punto fermo della nazionale macedone, con cui ha esordito nel 2017. Ha segnato 13 gol in 67 presenze, tra cui la rete decisiva nella storica vittoria per 2-1 contro la Germania nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Tecnicamente, Elmas è un centrocampista versatile, capace di giocare in diverse posizioni: mezzala, trequartista, esterno offensivo e mediano. È dotato di una buona tecnica di base, agilità e visione di gioco. Predilige il piede destro, ma sa utilizzare anche il sinistro. È abile negli inserimenti offensivi e nel tiro dalla media distanza.

La sua duttilità tattica e le sue qualità tecniche lo rendono un giocatore prezioso per qualsiasi allenatore. Elmas è in grado di adattarsi a diversi moduli e situazioni di gioco, offrendo soluzioni sia in fase offensiva che difensiva. La sua capacità di interpretare più ruoli a centrocampo lo rende un elemento chiave per le squadre in cui ha militato.

L’esperienza al Torino

Eljif Elmas è approdato al Torino il 30 gennaio, in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. Il centrocampista macedone ha debuttato in Serie A con la maglia granata il 14 febbraio contro il Bologna, segnando una rete pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Nelle successive partite, ha continuato a distinguersi: ha segnato contro il Monza e il Parma, totalizzando tre gol nelle sue prime quattro presenze con il Torino.

Questo impatto immediato ha evidenziato le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi rapidamente al nuovo ambiente. La sua versatilità e determinazione lo hanno reso un elemento chiave nel centrocampo del Torino, di Vanoli.

Elmas ancora in A?

Il Torino ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per Eljif Elmas, fissata a 17 milioni di euro con il Lipsia, cifra considerata troppo elevata dai granata. Il centrocampista macedone ha comunque espresso la sua volontà di restare in Italia, un campionato che conosce bene e in cui si trova a suo agio.

Con il ritorno di Elmas al Lipsia, club che ora chiede almeno 20 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo, si aprono nuove piste. Tra le squadre interessate a riportarlo in Serie A ci sarebbe il Como che potrebbe valutare un investimento significativo. La cifra richiesta rende l’operazione complessa, ma la volontà del giocatore di rimanere in Italia potrebbe facilitare eventuali trattative.