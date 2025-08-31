Il PSG accetta il prestito: Goncalo Ramos firma in Serie A | Affare concluso nella notte
Il Paris Saint-Germain avrebbe accettato il prestito: Goncalo Ramos pronto ad arrivare in massima serie dopo la trattativa.
Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique potrebbe privarsi di un’altra pedina di fondamentale importanza. Dopo l’addio praticamente certo di Gianluigi Donnarumma che ha già salutato i tifosi parigini sotto la curva, a lasciare la capitale francese potrebbe essere anche un altro calciatore.
Stiamo parlando del portoghese Goncalo Ramos. La punta centrale classe 2001 è infatti molto vicina a essere ceduta. Non rientrerebbe pienamente nei piani del mister spagnolo che dunque potrebbe decidere di affidare l’attacco a un altro giocatore. E vedremo come si evolverà la trattativa che oramai è arrivata a una fase conclusiva.
Con la squadra francese Goncalo Ramos ha raccolto, dalla stagione 2023/2024, ben 89 presenze. E’ stato in grado di siglare ben 34 gol e di servire 8 assist. Numeri importanti che però non gli avrebbero garantito, almeno sin qui, la permanenza tra le file della squadra parigina che sarebbe disposta a cederlo.
Ha trionfato con i propri compagni lo scorso anno conquistando il triplete. Si è aggiudicato la Ligue 1, il campionato francese, la Coppa di Francia e anche e soprattutto la UEFA Champions League. Ma non si è fermato, così come tuta la squadra, alla Coppa dalle grandi orecchie tanto agognata.
Il ricco palmarès
Qualche giorno fa, dopo una finale avvincente con il Tottenham, Ramos da protagonista andando anche a segno, ha arricchito il proprio palmarès con la Supercoppa europea. Un altro trofeo prestigioso che ha aumentato il valore stesso del calciatore che ora potrebbe stupire anche nella Penisola.
Il PSG il 1° gennaio del 2024, dopo un primo prestito, si è aggiudicato le prestazioni sportive del calciatore dopo averlo acquistato dal Benfica. Per lui il club francese ha speso ben 65 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che indifferente. E ora lo stesso Ramos sarebbe ai saluti per sbarcare in prestito in Italia.
Gli interessi
Ramos, in questi ultimi giorni di mercato estivo, sarebbe stato messo nel mirino in particolare da due top club italiani pronti a portare avanti un derby fuori dal rettangolo da gioco. Le due formazioni sarebbero pronte a scontrarsi dunque anche in chiave mercato e bisognerà capire chi e se la spunterà.
In particolare ci riferiamo al Milan e al Napoli. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri vorrebbero un bomber in grado di spingere in porta il pallone. Gli azzurri invece, dopo l’infortunio di Lukaku e il “solo” Lucca disponibile come prima punta, potrebbero puntare sul portoghese se Hojlund non dovesse arrivare.