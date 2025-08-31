31 Agosto 2025

Il PSG accetta il prestito: Goncalo Ramos firma in Serie A | Affare concluso nella notte

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
Il PSG accetta il prestito: Goncalo Ramos firma in Serie A | Affare concluso nella notte

goncalo ramos-lapresse-napolipiu.com

Il Paris Saint-Germain avrebbe accettato il prestito: Goncalo Ramos pronto ad arrivare in massima serie dopo la trattativa.

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique potrebbe privarsi di un’altra pedina di fondamentale importanza. Dopo l’addio praticamente certo di Gianluigi Donnarumma che ha già salutato i tifosi parigini sotto la curva, a lasciare la capitale francese potrebbe essere anche un altro calciatore.

Stiamo parlando del portoghese Goncalo Ramos. La punta centrale classe 2001 è infatti molto vicina a essere ceduta. Non rientrerebbe pienamente nei piani del mister spagnolo che dunque potrebbe decidere di affidare l’attacco a un altro giocatore. E vedremo come si evolverà la trattativa che oramai è arrivata a una fase conclusiva.

Con la squadra francese Goncalo Ramos ha raccolto, dalla stagione 2023/2024, ben 89 presenze. E’ stato in grado di siglare ben 34 gol e di servire 8 assist. Numeri importanti che però non gli avrebbero garantito, almeno sin qui, la permanenza tra le file della squadra parigina che sarebbe disposta a cederlo.

Ha trionfato con i propri compagni lo scorso anno conquistando il triplete. Si è aggiudicato la Ligue 1, il campionato francese, la Coppa di Francia e anche e soprattutto la UEFA Champions League. Ma non si è fermato, così come tuta la squadra, alla Coppa dalle grandi orecchie tanto agognata.

Il ricco palmarès

Qualche giorno fa, dopo una finale avvincente con il Tottenham, Ramos da protagonista andando anche a segno, ha arricchito il proprio palmarès con la Supercoppa europea. Un altro trofeo prestigioso che ha aumentato il valore stesso del calciatore che ora potrebbe stupire anche nella Penisola.

Il PSG il 1° gennaio del 2024, dopo un primo prestito, si è aggiudicato le prestazioni sportive del calciatore dopo averlo acquistato dal Benfica. Per lui il club francese ha speso ben 65 milioni di euro. Una cifra tutt’altro che indifferente. E ora lo stesso Ramos sarebbe ai saluti per sbarcare in prestito in Italia.

goncalo ramos-lapresse-napolipiu.com

Gli interessi

Ramos, in questi ultimi giorni di mercato estivo, sarebbe stato messo nel mirino in particolare da due top club italiani pronti a portare avanti un derby fuori dal rettangolo da gioco. Le due formazioni sarebbero pronte a scontrarsi dunque anche in chiave mercato e bisognerà capire chi e se la spunterà.

In particolare ci riferiamo al Milan e al Napoli. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri vorrebbero un bomber in grado di spingere in porta il pallone. Gli azzurri invece, dopo l’infortunio di Lukaku e il “solo” Lucca disponibile come prima punta, potrebbero puntare sul portoghese se Hojlund non dovesse arrivare.

Altro

Sinner

Jannik, i nemici ce li hai in casa: Sinner tradito agli US Open | Ecco che cos’è successo

Lorenzo Gulotta 30 Agosto 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Jamm bell Manna: presa la ciliegina sulla torta in un mercato pazzesco | Ha giocato con Real e Barcellona

Lorenzo Gulotta 30 Agosto 2025
Torta

La torta delle nonne napoletane: sapore e freschezza allo stesso tempo | Pronta in 10 minuti

Marco Fanfani 30 Agosto 2025
Tudor Conte

Conte da l’ok, Tudor pure: Napoli e Juventus si danno una mano | Clamoroso scambio di prestiti

Marco Fanfani 30 Agosto 2025
var-lapresse-napolipiu.com

Svolta in Serie A: altra modifica storica al VAR | Si parte da dopo la sosta

Lorenzo Gulotta 30 Agosto 2025
Conte

È appena arrivato, ma già se ne va: cessione in prestito con diritto | Non si è integrato negli schemi di Conte

Marco Fanfani 30 Agosto 2025

Ultimissime

goncalo ramos-lapresse-napolipiu.com

Il PSG accetta il prestito: Goncalo Ramos firma in Serie A | Affare concluso nella notte

Lorenzo Gulotta 31 Agosto 2025
c297d55ce9

Napoli-Cagliari 1-0: gli highlights

redazione 31 Agosto 2025
1539e1d063 (1)

Corriere dello Sport: “Anguissa alza i decibel”

redazione 31 Agosto 2025
Sinner

Jannik, i nemici ce li hai in casa: Sinner tradito agli US Open | Ecco che cos’è successo

Lorenzo Gulotta 30 Agosto 2025
Manna - fonte lapresse - napolipiu.com

Jamm bell Manna: presa la ciliegina sulla torta in un mercato pazzesco | Ha giocato con Real e Barcellona

Lorenzo Gulotta 30 Agosto 2025