Napoli, spunta il nome di Kevin Denkey per il dopo Osimhen

Il Napoli segue con interesse Kevin Denkey, attaccante classe 2000 del Cercle Bruges, per sostituire il partente Victor Osimhen.

Il Napoli è al lavoro per individuare il sostituto di Victor Osimhen, con il nigeriano ormai destinato a lasciare il club partenopeo la prossima estate. Diverse le piste sondate finora, ma alcune si sono complicate a causa della posizione in classifica che potrebbe portare a una mancata qualificazione in Europa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino un nome nuovo: Kevin Denkey, attaccante classe 2000 del Cercle Bruges.

Denkey-Napoli: le ultime

La ricerca del “nuovo Osimhen” è iniziata già da tempo, con il club azzurro che sta cercando un profilo simile a quello dell’attuale bomber nigeriano quando arrivò quattro anni fa: giovane, ambizioso e non eccessivamente costoso.

L’idea dello scouting partenopeo è quella di scovare talenti prima che finiscano nel mirino dei grandi club europei. Uno di questi sembra essere proprio Denkey, capocannoniere in Belgio con 23 gol in 28 partite, a cui si aggiunge una rete in Coppa nazionale.

Il togolese unisce la tipica potenza fisica dei centravanti africani a una tecnica sorprendente. Cresciuto nel vivaio del Bruges, Denkey manca ancora di esperienza europea ma a 23 anni ha già segnato 7 reti in 28 presenze con la nazionale maggiore, diventando il miglior marcatore di sempre del campionato belga.

Soprattutto, l’argomento che più interessa al Napoli è il costo dell’operazione. La valutazione di Denkey, all’inizio della stagione, era di 15 milioni di euro. Oggi è salita, ma difficilmente supererà i 30 milioni, cifra comunque inferiore ad altri obiettivi dei partenopei e da attaccanti seguiti dai grandi club.

Con il contratto in scadenza nel 2026, il Napoli potrebbe avere ampi margini di trattativa per assicurarsi le prestazioni dell’ambizioso centravanti, descritto come un ammiratore di Osimhen e pronto a raccoglierne l’eredità in azzurro.

Sulle tracce di Denkey ci sarebbe anche il Bologna, intenzionato a puntare su di lui per sostituire l’attaccante in prestito Zirkzee. Il tempo per il Napoli stringe nella ricerca del nuovo bomber: la pista togolese potrebbe rappresentare un’opzione concreta e fattibile.