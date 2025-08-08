Il Napoli si prende un esubero dell’Arsenal: arriva per 15 milioni di euro | Manna gli ha già spedito il contratto
Il direttore sportivo del Napoli Manna, è pronto a portare nel capoluogo campano un ulteriore rinforzo alla corte di Conte.
Il Napoli vuole chiudere in grande stile il proprio mercato estivo e il direttore sportivo Giovanni Manna sta spingendo forte sull’acceleratore. Appena archiviata la conquista del quarto scudetto della storia azzurra, si è rimesso subito al lavoro per costruire una rosa che possa soddisfare le esigenze di Antonio Conte. L’obiettivo è chiaro: consegnargli una squadra pronta per competere su più fronti.
Mentre il Napoli guarda ancora con orgoglio alla stagione 2024/2025, chiusa in gloria grazie al successo nell’ultima giornata contro il Cagliari, il mercato va avanti. In quella corsa scudetto al cardiopalma, due uomini sono stati fondamentali: Antonio Conte in panchina e Scott McTominay al centro del campo.
Il tricolore ha ridato fiato ed entusiasmo a una piazza che veniva da una stagione difficile e piena di delusioni. Dopo che l’Inter aveva scucito lo scudetto, gli azzurri sono riusciti a prendersi la rivincita, riportando il titolo a Napoli. Ma ora si guarda al futuro: la dirigenza vuole aprire un ciclo vincente e stabile, capace di consolidare i successi recenti.
La Champions League sarà il banco di prova ideale per testare la nuova ambizione azzurra. Parteciparvi da prima classificata in Serie A dà maggiore consapevolezza, ma anche aspettative più alte. Il Napoli non vuole semplicemente esserci: vuole lasciare il segno anche in Europa. E per farlo, servono qualità, personalità ed esperienza internazionale.
Un mercato internazionale
In questa direzione si muove il mercato orchestrato da Manna, che ha portato alla corte di Conte giocatori di spessore assoluto. Kevin De Bruyne è il nome di punta: arrivato da svincolato, sarà il cervello della squadra. Insieme a lui, tanti volti nuovi per arricchire tutti i reparti e costruire una rosa ampia e competitiva.
Beukema, acquistato per 31 milioni dal Bologna, rinforza la difesa; Marianucci e Lorenzo Lucca aggiungono profondità; Noa Lang porta estro sulle fasce; Vanja Milinković-Savić sarà un’opzione importante tra i pali. Ma Manna non ha ancora finito: potrebbero esserci altre sorprese.
Il rinforzo dalla Premier
In cima alla lista dei desideri del Napoli, e soprattutto in cima alla lista presente sul taccuino di Manna, c’è un calciatore che attualmente milita in Europa League ma che, per il prossimo anno, non sembra essere tra i principali protagonisti dell’Arsenal che verrà. E dunque un sua arrivo a Napoli potrebbe non essere così insolito.
Stiamo parlando di Oleksandr Zinchenko. L’ucraino, valutato circa 20 milioni, ha raccolto 23 presenze nell’ultima stagione, spesso da subentrante, ma ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime amichevoli con l’Ucraina. Il suo stipendio da 6 milioni potrebbe essere un ostacolo ma ADL sembra disposta a tutto pur di rafforzare la rosa.