Il Napoli pensa al futuro: occhi sul nuovo De Bruyne | Ora costa meno di 10 milioni
Aurelio De Laurentiis questa estate ha acquistato De Bruyne: ma adesso ha messo gli occhi sul suo possibile erede.
Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad acquistare il nuovo De Bruyne. Il calciatore belga è appena arrivato tra le file del Napoli, ma avrebbe dietro di sé il suo erede, proveniente per giunta dal Belgio, proprio come lui. Un calciatore con caratteristiche estremamente simili, in grado di incantare.
Dopo il quarto scudetto della sua storia, la società si è mossa subito per costruire una squadra capace di confermarsi al vertice. Aurelio De Laurentiis punta a dare continuità ai risultati e aprire un ciclo vincente. La voglia di tenere alto l’entusiasmo nella piazza è tanta.
La vittoria sul Cagliari, firmata McTominay e Lukaku, ha regalato una delle pagine più belle della storia recente del club. La città si è tinta d’azzurro, ma in casa Napoli sanno che difendere il titolo sarà ancora più complicato. L’obiettivo è evitare un epilogo amaro come quello di due anni fa.
Antonio Conte ha deciso di restare, dimostrando fiducia nel progetto e nella squadra. Con lui, De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno lavorando per allestire un organico in grado di competere sia in campionato sia in Champions League, competizione che il club ha ritrovato grazie al successo in Serie A.
Il taccuino di Manna
La prossima annata sarà molto più intensa della precedente. Senza impegni europei, lo scorso anno il Napoli ha potuto concentrarsi solo sulla Serie A; ora, invece, il calendario sarà pieno e richiederà una rosa ampia e di qualità. Servirà una panchina lunga e competitiva: e sin qui sta dimostrando di agire con consapevolezza Manna.
Sul mercato, Manna ha portato a casa acquisti di spessore e prospettiva. Il colpo che ha generato più clamore è stato Kevin De Bruyne, arrivato a parametro zero dal Manchester City, pronto a guidare la squadra nei momenti cruciali. Insieme a lui sono arrivati Lorenzo Lucca dall’Udinese, Sam Beukema dal Bologna per 31 milioni, Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci dall’Empoli per 9 milioni e Noa Lang dal PSV. E sullo sfondo ci sarebbe il nuovo De Bruyne.
Il nuovo De Bruyne
Il Napoli guarda al domani e mette nel mirino Nathan De Cat, giovane promessa del calcio belga cresciuta nel settore giovanile dell’Anderlecht. Centrocampista dotato di ottima visione di gioco e qualità tecniche sopra la media, è considerato uno dei prospetti più intriganti del club di Bruxelles.
Il suo valore di mercato, attualmente inferiore ai 10 milioni di euro, lo rende un’occasione appetibile per chi vuole investire su un futuro campione. Il Napoli sarebbe sulle sue tracce ma al momento l’acquisto del giocatore rimane un’ipotesi. Chissà che De Bruyne non possa influire in una trattativa futura.