Il Napoli, la Roma e il Mondiale del 90: dopo il ritiro ha troncato con il calcio | Lavora nella ristorazione

La vita di un calciatore dopo il ritiro è piena di insidie. Capire ‘cosa fare da grandi’ non è mai semplice.

La fine della carriera per un calciatore rappresenta spesso un momento di profonda crisi personale. Dopo anni vissuti sotto i riflettori, tra allenamenti, ritiri, partite e una routine rigidamente scandita, il ritiro può lasciare un vuoto difficile da colmare. Per molti, la vita perde improvvisamente struttura, obiettivi quotidiani e riconoscimento pubblico. Il passaggio da “idolo” a “ex” è brusco e, senza una preparazione psicologica adeguata, può generare smarrimento e depressione.

A livello identitario, l’uscita dal mondo del calcio mette a dura prova l’autostima. Quando si è costruita un’intera esistenza intorno allo sport, perdere quella dimensione significa dover ridefinire chi si è. Alcuni trovano rifugio in ruoli da allenatore, dirigente o opinionista, ma non tutti hanno le competenze o la possibilità di proseguire nel sistema calcistico. Altri, invece, affrontano difficoltà economiche per la gestione poco lungimirante dei guadagni accumulati.

Anche la sfera sociale cambia radicalmente. I rapporti con i compagni si diradano, l’attenzione mediatica svanisce, e la fama si dissolve. Per chi non ha coltivato interessi al di fuori del calcio, il rischio è quello dell’isolamento. Alcuni cercano nuove passioni o si dedicano alla famiglia, ma il percorso non è mai semplice né immediato.

Va considerato il deterioramento fisico. Anni di sforzi atletici portano spesso con sé postumi dolorosi: articolazioni compromesse, interventi chirurgici, limitazioni motorie. Il corpo, un tempo strumento di successo, può diventare fonte di dolore e frustrazione. La vita dopo il calcio, per molti, è una sfida più dura del campo da gioco.

Il Principe che amava la Roma

Sessant’anni e un’intera carriera cucita addosso: Peppe Giannini non è solo un ex calciatore, è un simbolo di una Roma vissuta tra due ere leggendarie, quella di Falcao e quella di Totti. Con 318 presenze e 49 gol, ha rappresentato l’eleganza del numero 10 in un’epoca in cui i “dieci” si chiamavano Platini e Maradona. Capitano silenzioso, a volte permaloso, ha vissuto il calcio come un senso d’appartenenza viscerale, non come un trampolino per altro. La sua storia con la Roma è fatta di fedeltà, passioni, qualche rimpianto e una nostalgia composta.

Giannini è consapevole di ciò che è mancato: una vera consacrazione, qualche vittoria in più. Le delusioni bruciano ancora: Roma-Lecce ’86, la semifinale Mondiale del ’90 e quella beffa contro lo Slavia Praga. Ma resta il ricordo dell’orgoglio, delle parole di Mazzone nello spogliatoio, della fascia da capitano conquistata in silenzio, senza raccomandazioni. Ha vissuto lo spogliatoio, ha vissuto la città, e per la Roma ha sempre messo cuore e dignità.

Mai lontano

Oggi gestisce un ristorante in Sardegna, è nonno e non cerca la ribalta. Nessun ex compagno a festeggiarlo, ma un senso di pace. Non vive di rimpianti, nemmeno per i capelli persi. Eppure qualcosa gli è sfuggito: un ruolo a Trigoria, quella casa che ha sempre sentito sua. Qualche errore d’orgoglio, forse, qualche porta chiusa.

Ma il calcio è ancora la sua vita. Lavora coi giovani, sogna un’accademia, guarda con affetto a chi ha raccolto la sua eredità, come De Rossi. E a chi gli ha creduto per primo, Dino Viola, dice oggi: «mi avrebbe voluto per sempre alla Roma».