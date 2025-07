Il Napoli guarda lontano, preso il nuovo Higuain | Manna lo prende a prezzo di saldo: titolare per i prossimi 10 anni

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi nel corso di questa sessione di calciomercato e guarda lontano. Preso un nuovo bomber.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il trionfale scudetto, il quarto, ottenuto lo scorso anno, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Obiettivo principale aprire un nuovo ciclo vincente. L’entusiasmo dalle parti di Castel Volturno non manca di certo anche se non sarà facile riconfermarsi. E proprio per questo la dirigenza sta lavorando senza sosta.

Il mercato sin da subito è entrato nel vivo e la dirigenza partenopea ha voluto mettere in chiaro le cose: si fa sul serio. Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti d’Europa e del mondo, ha scelto proprio Napoli per affrontare una nuova avventura dopo aver scritto la storia con il Manchester City di Pep Guardiola.

In difesa poi, il direttore sportivo Manna, attivissimo, ha un altro colpo in canna. Si tratta di Sam Beukema del Bologna. Il giocatore firmerà per gli azzurri nelle prossime ore e potrà portare solidità e duttilità nel reparto di difesa a disposizione del tecnico pugliese che punta molto sulla fase difensiva.

Sul fronte uscite va monitorata la situazione Osimhen che ben presto verrà risolta. Questo perché il Galatasaray ha presentato varie offerte e l’ultima, sembra aver convinto il Napoli. Prima 55 milioni, poi 60 milioni entrambi rifiutati e ora 75 milioni. La cifra alletta e non poco il Napoli e le prossime ore daranno risposte definitive.

Tra sogno e realtà

Per rimpiazzare il nigeriano, il sogno, resta ovviamente Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano del Liverpool piace tanto a Conte per le caratteristiche tecniche e fisiche. Ma il Liverpool difficilmente rinuncerà al giocatore: il Napoli dovrà presentare una lauta offerta per acquistarne le prestazioni sportive.

Nel frattempo, per evitare che Nunez sfumi definitivamente, la dirigenza del Napoli sta sondando il terreno per l’attaccante dell’Udinese e della Nazionale Lorenzo Lucca. L’operazione non sarebbe di certo dispendiosa come quella di Nunez. E sempre in attacco, i partenopei, hanno trovato il nuovo Higuain.

Calciatore di prospettiva

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com infatti, il Napoli è pronto a investire su Antonio Arena. Si tratta di un attaccante classe 2009 del Pescara. Le cifre dell’offerta? Un milione di euro più bonus che potrebbero toccare i due milioni. Il ragazzo è nato a Sydney e ha la doppia cittadinanza.

Si tratta di una punta centrale mancina pronta a rinforzare la Primavera almeno per il momento. Ci sarà da superare la concorrenza agguerrita della Roma. Arena ha già giocato anche in Serie C. Infatti ha avuto modo di scendere in campo per affrontare la Ternana nella gara dei playoff.