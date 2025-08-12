Il Napoli gode dei guai altrui: preso un giocatore in rotta con la società | Regalo di ferragosto per Conte

Conte ha ricevuto un regalo per ferragosto e non vede l’ora di averlo a disposizione: il giocatore era in rotta con la società.

Il Napoli sembra aver finalmente trovato un giocatore in attacco che Antonio Conte chiedeva con insistenza. Una pedina che, nelle idee del tecnico pugliese, potrà dare equilibrio e qualità a una fascia che lo scorso anno aveva visto alternarsi più giocatori senza una soluzione definitiva.

Un nuovo innesto è pronto a portare freschezza e continuità, dimostrando che la società ha ascoltato le esigenze dell’allenatore che ha chiesto a gran voce il calciatore in questione: un vero e proprio regalo. Un tassello importante per un Napoli che vuole confermarsi protagonista in Italia e in Europa.

La dirigenza, guidata dal ds Manna, non ha perso tempo fin dal giorno dopo la festa scudetto. La vittoria sul Cagliari, che ha sancito il passaggio del tricolore dall’Inter agli azzurri, ha dato ulteriore carica a un club deciso a non fermarsi. L’obiettivo è consolidare il successo e aprire un ciclo duraturo.

Conte e Manna condividono la stessa visione: alzare l’asticella e costruire una rosa ancora più competitiva. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, sostiene pienamente il progetto dal punto di vista economico, consapevole che il margine di crescita è ancora ampio. Il lavoro sul mercato ne è la dimostrazione.

Le mosse di mercato

Il colpo più importante è stato senza dubbio quello di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City, sta gradualmente ritrovando la condizione migliore. Le prime amichevoli non hanno offerto lampi straordinari, ma il talento è intatto e la sua esperienza sarà cruciale.

Accanto a lui sono arrivati rinforzi di spessore e prospettiva: Noa Lang dal PSV, Lorenzo Lucca già a segno in pre-campionato, Beukema, Marianucci, e il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Ora per rimpiazzare Raspadori e Simeone, il Napoli, ha trovato un giocatore che era in rotta di collisione con la propria società.

Il regalo di ferragosto

Aurelio De Laurentiis, con l’ausilio di Manna, potrebbe regalare l’ennesimo colpo estivo ad Antonio Conte. Si tratterebbe di una ciliegina sulla torta dopo un mercato estivo ambizioso che è tutt’altro che terminato e che chiuderà solamente con il gong finale. Il rinforzo potrebbe arrivare da un top club di Serie A.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’ex allenatore proprio dei partenopei Maurizio Sarri sarebbe indeciso. Il tecnico toscano non sa se riconfermare o meno la fascia di capitano a Zaccagni. E a questo punto, vista l’incertezza, potrebbe inserirsi il Napoli e mettere più di una pulce nelle orecchie del giocatore. Vedremo come si evolverà la situazione.