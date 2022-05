Il Napoli fa cassa con Luperto: ecco quanto lo pagherà l’Empoli

L’Empoli è pronto a definire l’acquisto di Sebastiano Luperto dal Napoli, difensore che in Toscana ha trovato la sua dimensione. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb l’Empoli ha intenzione di prelevare a titolo definitivo il giocatore dal Napoli. Una scelta ponderata al meglio dal club toscano, dato che Andreazzoli ha dato sempre grande spazio a Luperto in questa stagione, diventato un punto fermo della squadra.

Il Napoli con la cessione di Luperto all’Empoli incasserà 3 milioni di euro. Una buona cifra che la società azzurra potrà decidere di investire sul mercato. Calciomercato che per il Napoli è sempre in evoluzione, sia in entrata che in uscita. De Laurentiis ha già piazzato il colpo Kvaratskhelia, ma ha anche annunciato il riscatto di Frank Anguissa. Per vedere altri acquisti, forse, bisognerà attendere cessione. Osimhen vorrebbe restare a Napoli, ma per 100 milioni sarà ceduto senza battere ciglio. C’è chi invece sponsorizza le cessione di Fabian Ruiz, Zielinski e Lozano: “Non hanno carattere” dice Chiariello. Ma i nomi in uscita per il mercato del Napoli sono tanti, come Politano e Demme, così come Koulibaly.

Spalletti ha chiesto di tenere Di Lorenzo e Mario Rui, ma vorrebbe anche Koulibaly e Osimhen nella rosa del futuro, bisogna capire se De Laurentiis lo accontenterà.